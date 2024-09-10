ナイキ アテナとナイキ ゼウスのサングラスで、アスリートの集中力をアップ

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近未来的な色合いは、試合前でも試合後でも着用できるデザイン。

最終更新日：2024年9月10日
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ナイキ アテナとナイキ ゼウスのサングラスで、アスリートの集中力をアップ

適切なサングラスは、アスリートの競技能力を高めるのに役立つのだろうか？ そんなことはないと思っている人へ、ナイキ アテナとナイキ ゼウスをご紹介しよう。

ナイキ アテナとナイキ ゼウスは、どちらもアスリートの集中力を高めるのに役立つ。 着用者の身体的な不快感を軽減するだけでなく、メンタルにおいてもメリットのあるデザインだ。

ナイキ アテナとナイキ ゼウスのサングラスをデザインするに当たって、Nikeはアスリートがアイウェアに求める機能についてアンケートを実施。 Nikeのチーフイノベーションオフィサーであるジョン・ホークによると、調査に回答したアスリートのほとんどが、「精神的な強さ」をもたらすだけでなく、「完全にゾーンに入る」ことができるサングラスが欲しいと回答した。

ホークはさらに、「アスリートにとっては、邪魔されずに完全に集中できることが何より重要です」と言う。

こうして誕生したのが、ナイキ アテナとナイキ ゼウスという未来的なサングラスだ。 性別を問わず着用できるナイキ アテナとナイキ ゼウスのサングラスなら、人目を引くこと間違いなし。 このサングラスは外観がユニークなだけでなく、他のメガネとは一線を画す特長を備えている。

ナイキ アテナとナイキ ゼウスのサングラスで、アスリートの集中力をアップ

ナイキ ゼウス アイウェアは、「スピード」を体現化したとも言えるデザイン。見た目がクールなだけではなく、着用していることを忘れてしまうアスリートもいるほど軽量だ。ハンドメイドのチタンフレームを使用したナイキ ゼウス サングラスは、ほぼマスクのように顔の上半分を包み込むデザイン。さらに、ナイキ ゼウス サングラスには、通気性を高める小さな穴が開けられていて

ナイキ ゼウスと同様に、ナイキ アテナも軽量だ。 まつげがサングラスのレンズに当たる感覚を経験したことがあるだろうか？ ナイキ アテナ サングラスはねじを使わずに作られているため、メガネのレンズとアスリートの顔との間に距離ができ、「まつ毛がレンズに当たる」のを防止する。

ナイキ アテナとナイキ ゼウスのサングラスで、アスリートの集中力をアップ

ナイキ ゼウスとナイキ アテナには、Nike Max Extreme Lensテクノロジーが用いられ、移動中も目の疲れを軽減するように設計されている。

ナイキ アテナとナイキ ゼウスは、革新的であるだけでなく、サステナビリティにも配慮したサングラスだ。 ナイキ アテナ サングラスは総重量の40％以上、ナイキ ゼウス サングラスは重量の20％以上にリサイクル素材を使用している。

ナイキ アテナとナイキ ゼウスのアイウェアは、2024年7月24日に全世界のNikeデジタルプラットフォームで発売開始される。

公開日：2024年8月9日

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