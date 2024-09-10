ナイキ アテナとナイキ ゼウスのサングラスで、アスリートの集中力をアップ

ナイキ アテナとナイキ ゼウスのサングラスをデザインするに当たって、Nikeはアスリートがアイウェアに求める機能についてアンケートを実施。 Nikeのチーフイノベーションオフィサーであるジョン・ホークによると、調査に回答したアスリートのほとんどが、「精神的な強さ」をもたらすだけでなく、「完全にゾーンに入る」ことができるサングラスが欲しいと回答した。



ホークはさらに、「アスリートにとっては、邪魔されずに完全に集中できることが何より重要です」と言う。

こうして誕生したのが、ナイキ アテナとナイキ ゼウスという未来的なサングラスだ。 性別を問わず着用できるナイキ アテナとナイキ ゼウスのサングラスなら、人目を引くこと間違いなし。 このサングラスは外観がユニークなだけでなく、他のメガネとは一線を画す特長を備えている。