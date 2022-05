無限のインスピレーション：広告のレボリューション

スカイ・ブラウンは、現役最年少のプロスケートボーダー。世界中の若い世代が、スケートボードに注目するきっかけをつくってきた。そんなスカイを「Who Said Woman Was Not Meant to Fly」(女性は飛べないなんて、誰が言ったの?)と世界に問いかけた伝説的な広告に起用。まさしく宙を舞うスカイの姿は、次世代に元気を与えるメッセージに打ってつけだ。