NBAのオールスター出場選手、ドリュー・ホリデーが繰り広げる守りのマインドゲーム

現在の瞬間に意識を集中させ、強力なパワーを発揮する。だが時には、次の展開を読む必要もある。この絶妙なバランス感覚が、NBAオールスター選手のドリュー・ホリデー（ミルウォーキー・バックス）をトップクラスのガードへと押し上げた。敵の考えをリアルタイムで察知するため、試合前から相手チームを研究。プレーを予測し、計画通りに動けない状態へと追い込むのだ。「TRAINED トレーニング最前線」の新着エピソードは、当代屈指のディフェンダーにインタビュー。聞き手は、Nikeパフォーマンスシニアディレクターのライアン・フラハーティだ。プレーヤーとして、父親として、勝利に向けて立てる綿密な戦略とは。敗北を意欲の糧にする方法はあるのか。スランプ時には、物事を広い視野で見る必要がある。そのためには家族の存在や自分の信念が重要だ。情熱を燃やし続けるための休息術についても話を聞く。