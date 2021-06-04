MY BACKYARD 私の世界：ランニングで繋がる文化とコミュニティ

テランドは、9歳のときにMMIWG2Sの子どもたちについて初めて質問をした。「小さい頃、徹夜祷に行ったんです。僕は歌を歌っていました」と当時を振り返り、彼は言う。「でもやがて『この子たちはどこへ行って、その後どうなるんだろう』と考えるようになりました。同じ子どもとして、他の子を注意して見ていたのです」



テランドの叔母、ブリジットは、殺害された女性や子供たちの遺族を支援する非営利団体の共同創設者だった。そしてテランドもまた、スポーツを通じて関心を高めようとするアスリートからヒントを得てある考えが浮かぶ。「『カナダをランニングで横断したい』と言ったんです。母は驚きました。『よく考えて。カナダは本当に広いんだよ』と。だから僕は『わかった、じゃあオンタリオを自転車で横断しよう』と言い、あれこれ提案しました。そして最終的にブリジットおばさんの家まで走っていいか、尋ねてみようという考えに至ったのです」



年月を経て、彼の考えに賛同する多くの友人や家族が加わった。現在テランドは、目標のために彼自身初となる全国規模のランニングを計画している。「実施するには課題が山積みであることは間違いありませんが、仲間のサポートや愛があるので、必ず実現できると思います」と彼は言う。現在は、2021年夏にバンクーバーからオタワまで走ることを目標に、ルートや気候に関して調べている。ロッキー山脈、西部のどこまでも続く広い草原、そして先カンブリア時代の岩石が露呈した広大なカナディアン・シールドへと続く道のりは実に過酷なものである。