誤解してはならないのは、地中海ダイエットは即効性のある方法ではないということだ。長く取り組むほど大きな効果が得られ、長く生きられる可能性がある。『American Journal of Clinical Nutrition』に掲載された研究結果によると、地中海ダイエットを忠実に実践することで、他のダイエットを行った場合より、あらゆる原因による死のリスクを抑えられるという。その有力な理由としては、先に述べたとおり、心臓に良い抗炎症作用のある食事によってさまざまな健康上のメリットが得られることが挙げられる。実際、世界にある5つの「ブルーゾーン」（100歳以上の人の割合が多い地域）のうち2つが、地中海地域に位置している。この地域では、地中海ダイエットの中でも、より植物性食品を中心とした健康度の高い食事をとる傾向がある。



おそらく、このダイエット法の一番の魅力は、制限がそれほど厳しくないことだ。現在流行している多くの食事法とは異なり、地中海ダイエットでは、食べてはいけないものより食べてよいものの方が多く、分量に関する推奨事項や厳しいガイドラインがない。また、世の中にはさまざまな果物、野菜、魚、豆類、穀物があり、選択肢が豊富だ、とマシエル氏は言う。地中海ダイエットは、長期にわたってメリットを得られるだけでなく、一生続けられるライフスタイルなのだ。



地中海ダイエットに取り組みたい人は、植物性食品を中心とした新しいレシピを試してみよう。オンラインやNike Training Clubアプリにたくさんのレシピが公開されている。また、ヨーグルトにベリー類をトッピングしたり、サンドイッチに生野菜をはさんだり、鶏肉料理にひよこ豆を加えるなど、定番料理に果物、野菜、豆類をプラスする方法を模索しよう。調理するときにはバターではなくオリーブオイルを使い、野菜やサラダの味付けにも市販のドレッシングではなくオリーブオイルを使うとよい。さらに、1週間に数回は魚介類を食べよう。アルコールを飲むときは、赤ワインにするとよい（これは「多ければ多いほど良い」ケースではないため、1日1杯に抑えよう）。精白米やパスタの代わりとして、食物繊維が豊富でさまざまな味付けができるファッロやホラーサーン小麦といった全粒穀物がおすすめだ。



毎日、一日中、地中海式の食事をしなくても、「少しだけでも効果はあります」とシャイブリ博士は言う。「サルート！」（イタリア語で「乾杯」）と言って、地中海ダイエットを試してみてはいかがだろうか。