LeBron 20の公式公開情報と発売日

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次世代に向けたデザイン：レブロン 20
商品の最新情報
レブロン・ジェームズの偉大なキャリアを称えたレブロン 20。洗練されたローカットデザインで、次世代のアスリートが必要とするパフォーマンス性能を備えている。
注目ポイント
- レブロン 20は、レブロン・ジェームズのこれまでのシグネチャーシューズで最も軽量なエディション。高級感あふれる、すっきりとしたローカットのシルエットだ。
- NikeのLeBronシリーズ20周年と、レブロン・ジェームズのNBAキャリア20周年を記念したシューズ。
- レブロン・ジェームズの歴史的な功績を称えつつ、次世代のプレーヤーのための技巧が施されたモデル。
次世代を見据えたキングのシューズ
レブロン 20は、レブロン・ジェームズのシグネチャーシリーズで初となる、ローカットスタイルの高性能シューズだ。 側面に配したガードレールの精緻なデザインを一目見れば、レブロン・ジェームズが打ち立てた特別な瞬間が蘇る。 これまでのキャリアを称えるシューズだが、その一方でレブロン 20は次世代を念頭に置いてデザインされたモデルでもあると、レブロン・ジェームズは語る。
ローカットのスタイルで、前足部とかかとにZoom Air、足中央部にはカーボンファイバー製シャンクを搭載。 足裏のクッショニングとして、前足部にトップロード式のAir Zoom Turboユニット、かかとに厚さ13mmの大きめのZoom Airユニットを搭載し、衝撃吸収力を高めている。 側面を包む合成素材のガードレールが、インソール上で足をしっかり固定。 多方向への動きに対応するパターンを刻んだアウトソールは、床の表面で優れたグリップを発揮する。 レブロン 20は、シューズの各要素を受け継ぐことで過去の功績への敬意を示しているだけではない。これからの20年を見据えて高性能な設計が施された、確かな一足なのだ。
20周年を祝おう
「この20周年は、LeBronシリーズの次の20年に思いを馳せるチャンスだと思いました」と話すのは、メンズバスケットボールのシニアフットウェアデザイナーで、ズーム レブロン 7以降、LeBronシリーズのリードデザイナーを務めるジェイソン・ペトリーだ。 「シュータンの内側にステッチされたタグには、『Designed and Engineered to the Exact Specifications of the Next Generation（次世代のスタンダードとしてデザイン・設計）』と記されています。シューズのデザインにあたって、このことについて真剣に考えました。 レブロン・ジェームズの息子のブロニーとブライスを思い浮かべ、 彼らがどんなことを考えているか、若いプレーヤーは何を求めているかを知りたいと思いました」
このシューズの製作中、ソルジャー 10のデザインを思い出していたとペトリーは言う。薄型で接地感が強いが、レブロン・ジェームズのパワフルなプレーに負けないよう作られたシューズだ。 シグネチャーモデルの多くはレブロン・ジェームズお気に入りのAirが搭載されているが、彼の信頼を得たNike Basketballチームは、LeBronシリーズ最軽量となる、Zoom Airを搭載した軽量のローカットシューズを設計した。今もなお、レブロン・ジェームズのプレースタイルに負けないモデルを生み出そうとしている。
もちろん、レブロン・ジェームズのキャリアが生んだ素晴らしい瞬間の数々が、このシューズ全体に刻み込まれているが、 見てわかるデザインだけで、彼のキャリアを称えているわけではない。 レブロン・ジェームズのシグネチャーシリーズで特に人気のあるいくつかの機能が、このシューズのテクノロジーに集積されているのだ。
たとえば、Nike SphereというNikeのテクノロジーが履き口の裏地に初めて搭載されたのは、エア ズーム ジェネレーションだった。 裏地に技巧が施された履き口は柔らかく、風通しが良い。ズーム ジェネレーションでは、抜群に快適な履き心地のバスケットボールシューズを作りたいと考えたレブロン・ジェームズの願いが思い出される。 足中央部に搭載したカーボンファイバー製シャンクは、エネルギーリターンとねじり剛性を向上させ、爆発的な動きに対応する。これは、ズーム レブロン 5で初めてシグネチャーシリーズに取り入れられた要素だ。 さらに、レブロン 16以来となるDunkmanのロゴがアウトソールに刻まれている。
レブロン 20の「タイムマシーン」カラーは、大人用とキッズ用のサイズ展開で9月29日に発売。 その他のカラーも2022年中にリリースされる。
レブロン 20に関するよくある質問
レブロン 20が発売されたのはいつ？
レブロン 20は、限定カラーモデルで2022年9月29日に初めて発売された。 ほかのカラーモデルも2022年中にリリースされる予定。