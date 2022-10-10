LeBron 20の公式公開情報と発売日

「この20周年は、LeBronシリーズの次の20年に思いを馳せるチャンスだと思いました」と話すのは、メンズバスケットボールのシニアフットウェアデザイナーで、ズーム レブロン 7以降、LeBronシリーズのリードデザイナーを務めるジェイソン・ペトリーだ。 「シュータンの内側にステッチされたタグには、『Designed and Engineered to the Exact Specifications of the Next Generation（次世代のスタンダードとしてデザイン・設計）』と記されています。シューズのデザインにあたって、このことについて真剣に考えました。 レブロン・ジェームズの息子のブロニーとブライスを思い浮かべ、 彼らがどんなことを考えているか、若いプレーヤーは何を求めているかを知りたいと思いました」

このシューズの製作中、ソルジャー 10のデザインを思い出していたとペトリーは言う。薄型で接地感が強いが、レブロン・ジェームズのパワフルなプレーに負けないよう作られたシューズだ。 シグネチャーモデルの多くはレブロン・ジェームズお気に入りのAirが搭載されているが、彼の信頼を得たNike Basketballチームは、LeBronシリーズ最軽量となる、Zoom Airを搭載した軽量のローカットシューズを設計した。今もなお、レブロン・ジェームズのプレースタイルに負けないモデルを生み出そうとしている。

もちろん、レブロン・ジェームズのキャリアが生んだ素晴らしい瞬間の数々が、このシューズ全体に刻み込まれているが、 見てわかるデザインだけで、彼のキャリアを称えているわけではない。 レブロン・ジェームズのシグネチャーシリーズで特に人気のあるいくつかの機能が、このシューズのテクノロジーに集積されているのだ。

たとえば、Nike SphereというNikeのテクノロジーが履き口の裏地に初めて搭載されたのは、エア ズーム ジェネレーションだった。 裏地に技巧が施された履き口は柔らかく、風通しが良い。ズーム ジェネレーションでは、抜群に快適な履き心地のバスケットボールシューズを作りたいと考えたレブロン・ジェームズの願いが思い出される。 足中央部に搭載したカーボンファイバー製シャンクは、エネルギーリターンとねじり剛性を向上させ、爆発的な動きに対応する。これは、ズーム レブロン 5で初めてシグネチャーシリーズに取り入れられた要素だ。 さらに、レブロン 16以来となるDunkmanのロゴがアウトソールに刻まれている。

レブロン 20の「タイムマシーン」カラーは、大人用とキッズ用のサイズ展開で9月29日に発売。 その他のカラーも2022年中にリリースされる。