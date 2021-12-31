二―スリーブでスクワットを向上

膝は関節の中でも、さまざまなストレスが絶えずかかる場所だ。 どうしても膝が痛くて仕方がないときは、エクササイズを休んだ方がよいと思うかもしれない。 しかし、ランニングなど体重の負荷がかかるエクササイズは、関節の軟骨の質や強度の改善に確実に効果がある。また、スクワットやランジなどの筋力トレーニングは、膝関節周りの筋肉を鍛え、痛みやケガの予防に役立つ。

ワークアウトルーティンを始めたばかりのときにスクワットをすると、膝の痛みや凝りを悪化させてしまう可能性がある。 スクワットをゆっくり行えば緩和する場合もあるが、他にサポート性の高いものを使って痛みを軽減しながら、膝を鍛えていく方がよいだろう。 正しいフォームでスクワットを行い、痛みや腫れを軽減するのに効果的なのがニースリーブだ。 ここでは、これだけは知っておきたい、というニースリーブのポイントを紹介する。パワーリフティングに打ち込んでいる人にも、ランやワークアウトのときに使う膝用サポーターがほしいという人にも役立つはずだ。