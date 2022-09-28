遠赤外線サウナが健康にもたらす5つのメリットをエキスパートが解説

ワークアウト後にサウナに入るのを習慣としている人がいるが、これには正当な理由がある。 暑くて狭いスペースで発汗を促すことには、いくつかの健康上の利点があるからだ。 また、空気を加熱して体を温める従来のサウナとは異なり、遠赤外線サウナは遠赤外線で直接体を温める。

従来のサウナは80℃もの高温になることがあるが、遠赤外線サウナの場合は40～60℃だと説明するのは、理学修士で専門看護師の シャイナ・ペインター。 つまり、遠赤外線サウナは温度が低いので、より快適かつ安全に長い時間楽しむことができるのだ。

「私はよく患者さんに遠赤外線サウナを勧めています。他の種類のサウナよりも遠赤外線サウナを使うことが多いです」と語るのは、医学博士のモニシャ・バノーテ。彼女は、 米国病理学者協会のフェローで アメリカ統合医療委員会の委員でもある、生活習慣を専門とする医師だ。

「温風を使うサウナよりも、遠赤外線を使うサウナの方が、より深く皮膚に浸透します」と彼女は語る。 「その結果、低い温度でもより激しく汗をかくのです」

この発汗療法が、どのようにしてリラクゼーションと健康を促進するのか、説明しよう。