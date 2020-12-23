栄養士が伝授する食品表示ラベルの読み方

01. 前面に目を通す。

箱や袋の前面は宣伝だと考えよう。企業はこのスペースを使って、情報を与えるのではなく、商品を売ろうとしているのだ。「オーガニック」、「○○含有」など、パッケージに使われる多くの文言は厳しい規制のもとで厳密に定義されているが、「自然」、「本物のXまたはYを使用」といった表現が誤解を招く場合がある。



どの程度健康的な商品かを考える際に、このような謳い文句に影響力があることは明らかだ。しかし、その文言が正しくても、栄養上の品質に関連しているとは限らないことを、『Journal of Public Policy & Marketing』に掲載された研究が示している。例えば、低脂質やグルテンフリーの食品であっても、それを食べることが自分の体に良いかどうかは医者や栄養士に相談して判断する必要がある。また、そのような食べ物でも、あまり健康に良くない他の特性があるかもしれない。これについては、以下で説明する。



健康に関する宣伝文句を見ると自分の体に良い商品だと思い込んでしまうこの現象を、研究者は「健康ハロー効果」と呼ぶ。マシエル氏は次のように述べている。「食品に記載されている文言が多ければ多いほど、注意する必要がある。例えば、ホウレンソウには購買を促すためのマーケティング上の工夫がそれほど施されていない。ホウレンソウは放っておいても売れるからだ」



02. 記載内容をクロスチェックする。

パッケージで食物繊維について強調されていたら、栄養成分表示欄を見て、何グラム含まれているか確認する。マシエル氏によると、「○○含有」と記載されている場合は一日の推奨摂取量の10％以上（食物繊維の場合は2.5-3グラム）、「高○○」や「○○豊富」と記載されている場合は20％超（食物繊維の場合は5グラム以上）含まれているという。



続いて成分表をチェックし、その食物繊維が全粒穀物、豆類、果物、野菜などの自然由来のものか、オオバコやセルロースなど、食物繊維の含有量をかさ増しするために添加されたよく分からないものかを調べる。タンパク質についても同じことを行い、エンドウタンパク分離物ではなく、エンドウなどの自然食品由来であることを確認する。「より自然な状態の食べ物は、一般的に栄養が凝縮されており、低カロリーのため、体に良い」とマシエル氏は言う。



栄養に関する宣伝文句が書かれていたら、必ずこれを行おう。パッケージの他の部分に前面の文言を裏付ける情報が多少なりとも記載されていたら、さらに調査を続ける。そうでなければ、商品を棚に戻すのが賢明だ。その企業は何らかの理由で消費者を欺こうとしているかもしれない。