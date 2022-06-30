ランニングの距離を安全に伸ばすには

ランニングで感じるときほどの幸福感はめったにない。ルーティンの持続や進化への気持ちの高まりは突然始まる。だが、文字どおり、急いては事を仕損じる。本当の意味でランナーとして成長したければ、無理をせず、忍耐強く取り組まなければならない。



「ランナーが犯す最大の過ちの1つは、急激にランニングの距離や回数を増やして過労と衰弱を招き、怪我をしてしまうことです」と言うのは、イリノイ州のNorthwestern Medicine Regional Medical Groupでスポーツ医学の医師を務めるスティーブン・メイヤー博士だ。



ランニングは高インパクトのアクティビティだ。全体重を一度に片足に乗せながら繰り返し前に運んで行く間、体の筋肉、関節、骨、結合組織は路面から衝撃を受け続ける。オーストラリアのブリスベーンにあるGabbett Performance Solutionsの生理学者であり、応用スポーツ科学者でもあるティム・ガベット博士は、体の組織が鍛えられて衝撃に耐えられるようになる前に、毎日走り始めたり、走る距離を急に2倍にしたりすると、組織が壊れ始める可能性があると言う。



体の組織が破綻し始めても、気づかないかも知れない。それは、心肺機能（心臓と肺の機能）の方が筋肉より早く向上するからだとメイヤー博士は言う。数回の3マイル走を5マイル走に伸ばせるぐらいコンディションが整ってきたと思っていても、シンスプリントやハムストリングの痛みに悩まされることがある。そうなると、それまでの進歩も台無しだ。