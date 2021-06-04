自らのリアクションをコントロールするためのメンタルトリック

レストランで理不尽なクレームに耐える店員を見て、「怒鳴り返さないなんて、仏のような人だ」と思った経験はないだろうか。ヨーダのように沈着冷静な人は確かに存在する。その店員は怒鳴り散らす客に慣れているのかもしれないし、正面から取り合わないように教育されているのかもしれない。あるいは、心理学でいうところの「一時停止」をマスターしている可能性もある。

「一時停止とは、ある出来事が発生してから、言葉や身体で反応するまでに時間をとること」と説明するのは、フィラデルフィアで認定ヨガ講師を務めるデュアン・ショート氏（認定臨床ソーシャルワーカー）だ。数秒以上にわたって続く一時停止の間に、次の出来事を理性的に受け止める準備ができる。また衝動的な対応を抑え込み、理性的な対応に転換する猶予が生まれるのだとショート氏は言う。

一時停止すると感情的な反応がスローダウンし、内面に向き合って自分を客観的にとらえられる。すると考えがまとまり、不毛な考えは否定されるのだ。これはスキルの一種なので、万人が持ち合わせている訳ではない。だから、まだ身につけていないからといって責められることでもない。

「こんな能力を身につける機会が乏しい時代です。みんな即答すべきだという思い込みがありますから」と語るのは、ナッシュビルで活動するラクエル・マーティン博士（認定臨床心理学者）だ。腰を据えてゆったり取り組むよりも、スピードを重視するのが現代社会。せわしない日々の中でカッとなりやすいるのは、目の前の状況をしっかり考える時間がないからだとマーティン博士は言う。

ある状況に対してネガティブな反応をしてしまうときは、ストレス、危険、脅威を感じていることが多いとショート氏は言う。怒りや不快感などにより、個人的に攻撃されているように感じてしまうのが原因だ。ネガティブな感情は交感神経系を刺激し、闘争、逃走、思考停止をもたらす。心拍や呼吸が速くなり、筋肉が緊張し、汗が出るのを実感することもある。こうした反応は、生存を脅かす状況にすばやく対応するための生存メカニズムなのだとショート氏は説明する。でも渋滞で車が動かなかったり、予定がギッシリ詰まっているような状況で、交感神経系の反応は必要ない。悲鳴を上げて逃げ出したい気持ちになっても、実際に生命が脅かされることはないからだ。