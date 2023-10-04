4つの簡単なステップでサングラスをお手入れ

時間とともに、サングラスにはホコリや汗、汚れなどが付着するが、適切にクリーニングすれば、簡単に新品同様の状態に戻すことができる。 衣服でレンズを拭くのが一番手っ取り早く、便利なクリーニング方法だと思うかもしれないが、実はもっと良い方法がある。 使うのは、マイクロファイバークロスと食器用洗剤、そして洗剤を洗い流すための水だけ。

ほんの少し時間をかけて、適切な方法でサングラスをクリーニングしておけば、思いがけない破損や傷、UV保護コーティングの劣化を回避できる。 偏光サングラスやブルーライトメガネだけでなく、あらゆる種類のメガネをきれいにしようと思い立ったら、以下の簡単なクリーニングのヒントを参考にして、メガネを常にピカピカの状態に保とう。

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