ランニングシューズの洗い方 — 地球にやさしく走ろう
Innovation
ランニングシューズを長持ちさせたいなら、シンプルに洗うのがベストだ。Nikeのアパレルデザイナー、ラージ・ミストリがヒントをご紹介。毎日の小さな行動が、未来を大きく変える鍵になる。
最終更新日：2022年6月3日
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「エキスパートに学ぶ」は、熟練のイノベーターからとっておきのテクニックを伝授してもらうシリーズ。
ラージ・ミストリにとって、ランニングシューズには単なるシューズ以上の意味がある。
Nikeシニアアパレルデザイナーのラージは語る。「ランニングシューズは、あなたのストーリーの一部。シューズとの関係が深まるほど、シューズをもっと長持ちさせたいと思うようになります」
シューズを洗うことも、シューズとの絆を深めてくれる。こまめに洗うことで新品の購入頻度が減るれば、より意識の高い消費者になれる。「新しいシューズを買っても、数キロ走って簡単に捨てたりしなくなります」とラージは語る。ラージのライフスタイルは、集めたビンテージウェアを大切に使い続けることだ。
シューズをきれいに保つために毎日簡単にできることや、汚れがひどい時の特別な洗い方を、ラージが実演する動画で学ぼう。
シューレースをほどくコツや、やる気の出る言葉をシューズに書き込む効果など、ランニングシューズの寿命を延ばすヒントが満載。Nikeのフルガイドでチェックしよう。
ビデオ：アズサ・ウエスト