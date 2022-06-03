ランニングシューズの洗い方 — 地球にやさしく走ろう

Innovation

ランニングシューズを長持ちさせたいなら、シンプルに洗うのがベストだ。Nikeのアパレルデザイナー、ラージ・ミストリがヒントをご紹介。毎日の小さな行動が、未来を大きく変える鍵になる。

最終更新日：2022年6月3日
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「エキスパートに学ぶ」は、熟練のイノベーターからとっておきのテクニックを伝授してもらうシリーズ。

ラージ・ミストリにとって、ランニングシューズには単なるシューズ以上の意味がある。

Nikeシニアアパレルデザイナーのラージは語る。「ランニングシューズは、あなたのストーリーの一部。シューズとの関係が深まるほど、シューズをもっと長持ちさせたいと思うようになります」

シューズを洗うことも、シューズとの絆を深めてくれる。こまめに洗うことで新品の購入頻度が減るれば、より意識の高い消費者になれる。「新しいシューズを買っても、数キロ走って簡単に捨てたりしなくなります」とラージは語る。ラージのライフスタイルは、集めたビンテージウェアを大切に使い続けることだ。

シューズをきれいに保つために毎日簡単にできることや、汚れがひどい時の特別な洗い方を、ラージが実演する動画で学ぼう。

シューレースをほどくコツや、やる気の出る言葉をシューズに書き込む効果など、ランニングシューズの寿命を延ばすヒントが満載。Nikeのフルガイドでチェックしよう。

Move to Zeroについて：Nikeはカーボンゼロと廃棄物ゼロを目指し、スポーツの未来を守る「Move To Zero」プロジェクトに取り組んでいます。

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ビデオ：アズサ・ウエスト

公開日：2022年6月9日