ランニングシューズの洗い方 — 地球にやさしく走ろう

Innovation

ランニングシューズを長持ちさせたいなら、シンプルに洗うのがベストだ。Nikeのアパレルデザイナー、ラージ・ミストリがヒントをご紹介。毎日の小さな行動が、未来を大きく変える鍵になる。