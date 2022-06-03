ランニングシューズを長持ちさせる12の方法

湿気を放置すると、シューズの寿命が極端に短くなりかねない。ベネットコーチは説明する。「湿ったシューズの中では、雑菌が繁殖します。シューズの中では汗をかいているし、小川や水たまりを走り抜けたらなおさらです。まだ600kmしか走っていないシューズを買い替えたくなる理由は、機能、クッション、反発力の低下だけではありません。単に臭いのが嫌で捨ててしまうこともあるのです」



悪臭を防ぐには、走った後に必ずシューズを乾かすこと。まずは風通しのいい場所にシューズを保管することから始めよう。



ずぶ濡れの場合は、もう少し手順を追加。シューズに丸めた新聞紙を詰め込み、水分を吸わせて乾燥を促そう。ラージ・ミストリー（Nikeシニアアパレルデザイナー）は、バケツ1杯の生米をガレージに置いてシューズの乾燥に利用している。水没した携帯電話を生米に入れておくと内部の湿気も取れる。そんなライフハックを応用したアイデアだ。



ほとんどのランナーが同意したのは、乾燥機を使わないということ。Nike製品の耐候性実験を担当する品質管理技術者によると、シューズをつなぎ合わせている接着剤や結合剤は高熱に強くない。