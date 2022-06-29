悪い習慣にさようなら

炭酸飲料を飲むのを止めようとしたり、スマホを見る時間を減らそうとしたり、テレビを見ながら寝落ちしないように努力したことはあるだろうか？失敗するたびに自分を責めて落ち込んだことは？



そんな経験を何度もしたことがあるなら、悪習慣によって健康になるための目標が台無しにならないように、今すぐ悪習慣に打ち勝つためのまったく新しいアプローチを試してみよう。



「悪い行動を無理に変えることはできません」と、南カリフォルニア大学の心理学およびビジネス専攻の学部長、ウェンディ・ウッド博士は言う。ウッド博士は、習慣の形成と変更を数十年かけて研究している（『Good Habits, Bad Habits: The Science of Making Positive Changes That Stick（良い習慣、悪い習慣：良い習慣に変えて長続きさせるための科学）』という著書も出版している）。自制心や意志の力が薄れていくのは避けられない。悪いパターンを断ち切るには、原因を追求し、脳を変える必要がある、とウッド博士は語る。



チェーンスモーキングも、定期的にジムに通う習慣も、脳にとっては同じことだ、とブラウン大学マインドフルネスセンターの研究・イノベーション部門責任者であり、『あなたの脳は変えられる』の著者であるジャドソン・ブルーワー博士は語る。「何かが心にきっかけを与えることで、ある行動が引き起こされ、その行動は脳に報酬を与えます」午後の会議や授業で眠くなり（トリガー）、炭酸飲料をガブ飲みし（行動）、大量の糖分を摂取する（報酬）。多くの場合、何も考えずにそのような行動を取っている。



実際、日頃の行動の43％は習慣であり、無意識に行われている、とウッド博士は言う。自動的に行動することは、良い習慣ならありがたいが、それをやめたいと思っているなら最悪だ。より意識して行動し、自分自身ではなく問題の原因に対処するには、以下で紹介する5つのステップの計画に従って実行しよう。