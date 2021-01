悪い習慣にさようなら

炭酸飲料を飲むのをやめる。パソコンやスマートフォンに費やす時間を減らす。テレビをつけたまま眠るのをやめる。こうした目標を、これまでに何回立ててきただろうか。そして、失敗するたびに、どれほど自己嫌悪に陥ってきただろうか。



もし、2つの質問への回答が「何回も」と「とても強く」だったとしたら、今こそ悪習慣に対処するためのアプローチを根本的に見直してみる時だろう。



「悪い行動を無理に変えることはできません」そう語るのは、南カリフォルニア大学で心理学とビジネス部門のプロヴォスト教授を務めるウェンディ・ウッド博士だ。博士は、習慣を身に付けることや変えることについて数十年にもわたって調査を行っており、その結果についてまとめた本『Good Habits, Bad Habits: The Science of Making Positive Changes That Stick』を著している。自制心と意志の力はどうしても衰えてしまうもの。悪い行動パターンをやめるには、その原因を明らかにして、脳を変える必要があると博士は言う。



たばこを切れ目なく吸い続ける習慣も、ジムに定期的に通う習慣も、脳にとっては同じこと。そう語るのは、ブラウン大学マインドフルネスセンターの研究イノベーション部門ディレクターを務め、『The Craving Mind』の著者であるジャドソン・ブルーアー医学博士。「何かが引き金となり、脳がある特定の行動を取らせます。そして、その行動によって脳が報奨を得るのです」たとえば、午後のミーティングや授業に出席する(引き金)と、炭酸飲料をガブ飲みし(行動)、糖分が興奮状態を引き起こす(報奨)といった具合だ。そして多くの場合、私たちはこの動作を無意識に行っている。