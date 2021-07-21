プロネーションがランニングに及ぼす影響

まずは、やってはいけないこと：プロネーションの癖をなくしたいからと言って、自然な歩き方を修正しない。ある時点でフォームを意識するのは良いことだが、自分の走り方は自分の走り方なので、変えることにこだわりすぎると、自分のランを乱してしまう恐れがある。Nikeグローバルランニングのシニアディレクター、クリス・ベネット（コーチ・ベネット）はそう語る。



代わりに、自分のシューズをチェックしよう。走り方を変えなくても、ランニングテクニックを改善して怪我のリスクを減らすことができる。オーバープロネーションの傾向があるなら（こちらの方が一般的）、安定感のあるシューズを検討してほしいとウェルチは言う。土踏まず側のミッドソールを硬めにして、サポート性を高めているため、足が著しく傾くことは少ない。アンダープロネーションの場合は、クッション性と衝撃吸収性に優れたシューズを選べば、ストレスに関連した怪我を減らせる可能性がある。『British Journal of Sports Medicine』で発表されたレビューによると、シューズの履き心地が快適であれば、怪我のリスクを減らせる可能性は高くなるという。



シューズ以外にも（プロネーションの問題を解決するわけではないが）、足の筋肉を鍛えたり（足の親指を上げてみよう）、足や足首の動きに働きかけたりすると（ふくらはぎにフォームローラーを使ってみよう）、少なくとも問題を緩和することはできるとウェルチは言う。



時間をかけて、よりニュートラルに走れるようになることが理想的だが、そうならなくても、繰り返し怪我をしなければ心配はいらない。落ち着いて注意深く走るのが何よりだ。