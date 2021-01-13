エクササイズが免疫システムに及ぼす影響

血液の循環を良くするものなら何でも、兵士の細胞を活性化させるのに役立つ。しかも、そのために必要な運動量は「それほど多くない」とニーマン博士は語る。博士が推奨するのは、ウィンドウショッピングよりも速いペースでほぼ毎日歩くこと。時間に関しては、30分から75分継続して有酸素運動を行うのが理想的だと話している。頻繁に有酸素運動を行うと、すぐに血液の循環が良くなるだけでなく、心臓を強化し、運動をしていない時の血流も促進できる可能性があるという。



ランニングにも似たような効果があるため、ウォーキングよりも速いペースが好きな人は、ぜひランを取り入れてみよう。ただし、いつもより速いペースで走ったり、長い距離を走ったりすると、（繰り返しになるが）体に過度の負荷がかかり、免疫システムをリスクにさらす場合があることを覚えておこう。この分野では現在も最大規模となる1987年の歴史的な研究にも、負担をかけすぎた場合のリスクをよく示す例が記載されている。研究によると、マラソン選手がレースを完走した後の1週間は、走らない人と比べた場合、風邪、インフルエンザ、咽頭痛が発生する可能性がほぼ6倍も高くなるというのだ。



現在、長距離レースに向けてトレーニングをしている人は、徐々に距離とスピードをアップさせていくトレーニングプランにすること（フィットネスレベルにもよるが、ハーフマラソンなら12週間、フルマラソンなら20週間程度が望ましい）。また、細菌にさらされる危険が少ないため、実際のレースよりもバーチャルのレースに参加するほうが安全な場合もあるとニーマン博士は指摘する。さらに、トレーニングランやレースに向けた食事の方法が大きな違いを生み出す場合もあるという。これは、グルコース（炭水化物に含まれる糖）が免疫細胞にとっての主要栄養素であることが理由で、持久力を必要とするアクティビティ中やその前後に適切な量の炭水化物を取ってエネルギーを保つと、健康的な状態をキープするのに役立つと博士は語る。アクティビティが75分未満の場合でも、その前後にフルーツや全粒穀物などの天然の糖源を取っておくといいだろう。