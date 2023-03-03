ストレスが体に与える影響とその対処法

ピークによると、ストレス反応システムは、こうした範囲内で機能を維持しようとする仕組みで、ホメオスタシスとも呼ばれる。 身体がこの範囲から逸脱すると、ストレス反応システムが優位になるアロスタシスと呼ばれる機構が働いて「適切な範囲で維持する必要があるものを動的に管理する」とピークは話す。

ピークによると、ストレス反応システムは自律神経系（ANS）と交感神経系（SNS）の2つに分類できる。

自律神経系は「休息と消化」で知られる副交感神経と、「闘争・逃走」反応で名高い交感神経に分かれている、とバニハシェミは話す。

副交感神経系は脅威や緊急事態、運動の後に体を落ち着かせる、とピークは説明する。 また「食事、消化、排尿などストレスによって保留される機能を回復させる役割もある」と付け加える。

交感神経系はさらに2つの反応に分けられる、とピークは言う。短時間で起こるアドレナリン反応（2～3分で反応する）と、コルチゾール反応（やや時間がかかり、約10～15分で反応する）だ。

コルチゾール反応は視床下部・下垂体・副腎皮質系（HPAアクシス）によって活性化する。 脅威に直面すると、脳内では視床下部から下垂体にメッセージが送られ、それを受けて次は腎臓の副腎にメッセージが送られて、コルチゾールが血液中に放出される。

HPAアクシスによって最終的には糖質コルチコイドが放出される。これはブドウ糖、タンパク質、脂質の代謝で非常に重要な役割を担うステロイドホルモンだ。 また、糖質コルチコイドは「闘争・逃走」反応に必要なエネルギーを提供する。 コルチゾールは体内に欠かせない糖質コルチコイドであり、10分前後から1時間程度のプロセスを通じて心臓、肝臓、免疫細胞、筋肉に影響を与える、とバニハシェミは説明する。