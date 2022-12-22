管理栄養士が提案する、手作りのヘルシーなアペタイザー4選

アペタイザーは、友人、家族、同僚と集まるときの楽しみの一つでもあり、さまざまなタイプの料理を少しずつ味わうことができるチャンスでもある。 トレーに入って冷凍された、できあいのアペタイザーを温めるのが最も効率的な道ではあるが、手作りのヘルシーなアペタイザーであれば選択肢は無数に広がる。

ここでは、ほんの何種類かの材料でできるレシピをいくつかご紹介。 ただし、メイン料理が提供される前にアペタイザーだけでお腹がいっぱいになってしまう可能性もあるので、注意して欲しい。