「気持ちが安らぐ」健康的な食品とは

1. 「気持ちが安らぐ」の本当の意味を知る。

快適になるのは、食べている間ではなく、食べた後の身体の状態だと言うのは、プレジション・ニュートリションでカリキュラムのディレクターを務めるクリスタ・スコット=ディクソン博士だ。「一時的なしびれ、つまり『食品でマヒしている状態』ではなく、穏やかで持続可能で集中力と注意力がある状態、つまり『気分良く覚醒した状態』を感じるべきです」と彼女は言う。あなたは、無気力でもなく、苛立つのでもなく、日曜の朝に一杯のコーヒーを飲みながらバルコニーに座っているときのような気分でいたいはずだ。



スコット=ディクソン博士は、食事の直後、食後1時間（身体が消化を始めた頃合い）、翌朝、そして数日後まで自分の身体の状態をチェックして、本当に気分が良くなる食品を見つけることをすすめている。不快な満腹感や胃の膨満感は、すぐに現れるかもしれないが、膨満感の増大や胃腸（GI）の問題や疲労といった危険信号は、現れるまで12-24時間かかることもあるからだと彼女は説明する。これらは、あなたの身体がその「気分が安らぐ」料理を卒業したいというサインかもしれない。



2. 1つの成分だけでなく、多くの成分が含まれた食品にこだわる。

飽和脂肪酸やトランス脂肪酸が高い食品ではなく、カロリーゼロの食品を選び、砂糖が大量に含まれた食品ではなく、より良質な栄養が含まれた食品を選ぼう。たとえば、バターの代わりにアボカドを使えば、同じようにクリーミーでありながら、より健康的な種類の脂肪分を摂取できる。あるいは、アーモンドやカシューナッツから作られた、抗酸化物質が豊富な「チーズ」を試してみるのはどうだろうと、オレニック氏は提案する。そして、可能な場合は、精製された砂糖ではなく、フルーツ（ベリー類やデーツ）を選ぼう。栄養豊富なホールフード（フルーツ、野菜、全粒粉など）は、身体を良い状態にしてくれるだけでなく、心も安らげてくれるとオレニック氏は言う。



3. 腸に注意する。

専門家が「腸と脳のつながり」と呼ぶ消化管内のバクテリア、つまり腸内細菌は、中枢神経系に信号を送る。だから、あまり健康的でない食品を食べると、腸内細菌の調子が悪くなり、普段よりストレスを感じたり、悲しい気持ちになったりするのだと示唆する研究もある。食物繊維が豊富な全粒穀物やレンズ豆、オメガ3脂肪酸が豊富な脂肪（くるみ、亜麻、チアシード）、発酵食品（ケフィア、ザワークラウト、キムチ）など、腸の善玉菌を増加させる食品を食べると、身体にも心にも良い効果があるとオレニック氏は言う。なぜなら、このような食事（恐らく、プロバイオティクスを含んだ食品であっても）を毎日食べることは、腸内細菌のバランスを整え、身体的にも精神的にも良い状態にしてくれる可能性が高いからだとオレニック氏は説明する。