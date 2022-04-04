天然成分で古いスニーカーを蘇らせよう

どんな仕事をしている？

「私の役割は、お客様のニーズを徹底的に理解して、求められる優れた製品を作ること。素材の観点から創造性を発揮して、サステナビリティや循環性に取り組みながら問題を解決しています」



スニーカーを好きになったのはいつ？

「私とスニーカーのつながりは家族との楽しい時間から生まれました。2005年にインドネシアからロサンゼルスに引っ越してきたとき、私は英語を話せず、いとこたちはインドネシア語を話せなかった。それでもスニーカーを通じて仲良くなれたんです。何度かキャンプに連れていってもらって、私は列に並ぶ間に新しい友達を作りました。コミュニティのおかげで自分は歓迎されていると感じられるのです」



自分のどんな特性を仕事や生活に生かしている？

「私はやぎ座生まれの、のんびりした性格で外向的。新しい食べ物を試したり、ビンテージショップやリサイクルショップなどを開拓したりするのが好き。いつも動き回っているから快適なシューズが絶対条件」