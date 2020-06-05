エキセントリックで筋力アップ

もちろんスクワットに限らず、ほとんどの動きをエキセントリックなものに変えることができる。まずは、腕立て伏せで試してみよう。体を下げていく間はゆっくりと、押し上げていく間は通常のペースになるように意識する。腕立て伏せにエキセントリックなフェーズを組み込むと、コアとスタビライザー、つまり体幹の筋肉がこれまでよりしっかり連動していることを実感できるだろう。これは、筋肉回復や弱点の克服にも役立つ。このトレーニングは、クライアントに推奨している動きのひとつだ。より強力な腕立て伏せがより多くできるようになるからだ。通常は腕立て伏せをできるだけ速く10回繰り返すが、エキセントリックな動きを組み入れると、同じ10回の繰り返しでも負荷が大きく感じられ、筋力も短期間でアップする。



私のワークアウトでも、また自身でワークアウトを実施するときも、腕立て伏せやスクワットにはいつでも、エキセントリックを試してみよう。毎回3-4秒かけて体を下げていくと良いだろう。エキセントリックな動きに集中すれば、同じ筋肉にまったく違う効果がもたらされることを実感するはずだ。