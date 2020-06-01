どんなランも、もっと楽しもう

「なぜ」走るのか、または走る目的に焦点を当てることは、距離やスピードのみを考えて走るよりもずっと大きなモチベーションになる、とベネット。さらに、その目的を毎回意識して走ることで、自分を褒める機会となるのだ。



「なぜ」を知ることは、精神を鍛えるため、またはランニング目標のために努力する能力を伸ばすのにも役立つ。ハードな状況において限界を越えて進み続けるには、筋肉だけではなく強い精神力も同じくらい必要だ。「なぜ」走るのかを思い出すことによって、内面の強さを強化することができる。



重要なのは、目標をもって走るとランニングがますます楽しくなるということ。ベネット曰く、「ランニングは、私達が生命力に溢れ生きていることを実感させてくれます」「ランニングは楽しむべきもの。私達は、自分で走ることを選択しているのです」GPSウォッチをちらちら見ながら走っていたのでは楽しむことはできない。



だからといって、すべての数値を切り捨てる必要はない。「ランニングの成功基準に、他の要素を加えてみましょう」と、ベネットはすすめる。近所の急な登り坂を初めて走り終えた、仕事のプロジェクトの良いアイデアを思いついた、きれいな日の出を見た、などなど。「これらは距離やスピードには関係ありませんが、すべてすばらしい出来事であり、ランニングのパワフルな面なのです」