GAME RECOGNIZE GAME 通じ合う哲学：浅川未央と細野まさみ

浅川：ヘアスタイルの創造的なプロセスはどのように練習したんですか？



細野：お客様にぴったりのヘアスタイルを提供できるよう、新しいカルチャーにオープンになり、自分の知識を広げるように努めています。私の仕事は、お客様が持ってきた写真と同じヘアスタイルをそのまま再現することではありません。お客様をあらゆる側面から観察し、その人ならではのスタイルを作り上げるのが私の役割。そのためには、常に練習が必要です。お客様自身もどのようなヘアスタイルを求めているのかはっきり分からない場合は、どのような音楽を好むのか、どのような仕事をしているのか、などを考慮します。アートや音楽の知識の土台がなければ、仮にお客様がヒントをくれたとしても、イメージすることは不可能ですよね。たとえば、一口にロックといってもたくさんの種類があります。お客様の好みが1970年代のロンドンニューウェイヴパンクなら、そのジャンルの知識がなければ自分の仕事ができません。だから、私は常に新しいアートやカルチャーの形態に触れるようにしています。いざ接客するとき、「まさみになら任せられる」と感じてもらいたいんです。



浅川：細野さんは、ニューヨークのLGBTQコミュニティで今起きていることを日本のインスタグラムのフォロワーに積極的に伝えていますよね。それも創造性を鍛える練習の一環ですか？



細野：そうですね。初めてニューヨークに来てこの街の多様性を目の当たりにしたとき、ほっとしました。「救われた」というか。日本は保守的なので、LGBTQの人が生きづらさを感じることもあると思います。多くの人が自分のセクシャリティを隠して生きているし、自分でも気付いていないバイアスを持っている人もいる。何気ない差別的な発言でそれが現れることがあります。私は自分のニューヨークでのポジティブな体験を共有することで、LGBTQが誰にもとがめられるべき存在ではないと伝えたいんです。



ところで、浅川さんはどうしてスケートボードをやろうと思ったんですか？これまでスケートボードといえば男性がやることだと思われがちでしたが。



浅川：ずっと長い間、スケートボードをやりたいと思っていたのに、そうした「女性はスケートボードをしない」という考えにとらわれていたんです。でもある日、インスタグラムでスケートボードをやっている女性たちのビデオを見ました。それで、ダイレクトメールを送ったら、スケートパークに連れて行ってくれて。今では性別とスケートボードを結びつけるようなことはしなくなりましたが、それでも社会の考え方を変えたいんです。「女子がスケートボードをするのは当然」というふうに。だから、私自身だけでなく、他の女子も一緒にスケートボードしているビデオをインスタグラムに投稿しています。そうすれば、たくさんの女性がスケートボードをしていることを伝えられるはず。スケートボードを始めてから1年半くらい。女性スケーターたちの連帯感は強くて、誰でも共通の友達がいるみたいな感じですよ。