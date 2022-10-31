適度に汗をかく楽しい秋のアクティビティ5選

気温が下がるにつれ、暖かい家の中に閉じこもって過ごしたくなる日は増えてくる。 心身に休息は必要だが、運動を続けることもまた同じくらい重要だ。 寒い季節は、屋外で体を動かす機会が少なくなりがちだ。それでも楽しく汗をかける秋のアクティビティはたくさんある。ここで紹介するのは、ワークアウトとは思えないほど楽しいアクティビティばかりだ。

米国人のための身体活動ガイドラインによると、成人は1週間に中強度の有酸素運動（早歩き、ヨガ、庭仕事など）を150分以上実践するか、高強度運動（ランニング、縄跳び、水泳、サイクリングなど）を75分以上実践する（両方も可）のが理想的だ。 子どもや青少年も、中～高強度の運動を毎日60分以上実践するのが望ましい。 定期的に運動することは、糖尿病、心臓病、ガンなどのリスクを下げることにも繋がる。

秋も楽しく屋外で体を動かしたい人のために、気持ちよく汗をかける6つのアクティビティを認定パーソナルトレーナーがご紹介しよう。 現在の健康レベルや病歴などの要因で負荷は異なってくるが、ここで紹介するアクティビティはおおむね中強度の運動である。 ほとんどのアクティビティにウォーキングが含まれ、中には大きなカボチャやリンゴなどの重い物を運ぶ場合もあるからだ。

一部のアクティビティにはランニングやジャンプが含まれるため、高強度に分類されるものもある。 自分にとって適切な強度なのか心配な場合は、必ず医師または医療専門家に相談しよう。