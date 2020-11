砂糖が体に及ぼす影響

その理由を説明しよう。化学的成分は両方とも炭水化物だ。そう、野菜にも糖分が含まれている。炭水化物を食べたり飲んだりすると、血流に吸収されやすくするため、消化系統は大きな糖分の分子と小さな分子に分解する、とニューヨークのNutrition Energyのオーナーであり認定スポーツ栄養学者で、登録栄養士のローレン・アントヌッチは説明する。次に膵臓がインシュリンを分泌することにより、糖分は細胞、筋肉、肝臓に吸収され、エネルギーとして使われるか、後で使用できるように蓄積される。



甘いものを採り過ぎると(そういう日もあるだろう)、血液中の血糖値が急上昇し、身体は均衡を保つためインシュリンを急激に分泌する。その後血糖値が急降下し、それに伴い身体のエネルギーレベルも急降下することがある。そのエネルギーの落ち込みに対抗するためにさらに糖分を摂取すると、同じサイクルがまた始まる、とアントヌッチは言う。



頻繁に糖分を採り過ぎると、「将来使用するため」の糖分が脂肪細胞に蓄積されることがある。これは、身体が必要とするよりも多くのカロリーを摂取している場合に、肥満に繋がる。こういったことは、添加糖分を控えることにより(後ほど詳しく説明する)心臓の健康や疾病のリスク、体重管理、さらには肌や睡眠を改善できるという研究結果の説明となり得る。



しかしながら、マンゴーのようにそれ自体の糖分を自然に含む自然食品は、繊維、ビタミン、ミネラル、抗酸化物質を含むため、害が少ない。「食物繊維は消化プロセスを遅らせる効果があるので、血糖値の急上昇やその後の急降下を防げるのです。」と、『The Little Book of Game Changers: 50 Healthy Habits for Managing Stress and Anxiety.』の著者ならびに登録栄養学者のジェシカ・コーディングは言う。しかも、ピーナッツバターやチーズのようなタンパク質と脂肪を含む食品を組み合わせれば、血糖値の急上昇をさらに緩和でき、長時間にわたってエネルギーを保つことができる。