食生活で免疫力は上げられるか？

ここでちょっと生物学の復習をしよう。免疫システムは、細胞とタンパク質で構成される複雑なネットワークであり、有害なウイルスや細菌に対する防御を体内で最初に（そして最善の方法で）行うものだ。免疫システムを強化するには、そのネットワークに直接影響を与える他の健康の側面（この場合は栄養）に注目しなければならない。



何を食べるかが重要は理由は何だろう？免疫システムには、タンパク質などの主要栄養素に加え、十分な量の必須微量栄養素が必要だ。これらが相互に作用し、敵の侵入に対して直ちに警告を発し、防御する。しかし、微量栄養素（ビタミンCなど）を1種類だけ大量に摂取しても、十分な防御対策にはならないと、免疫学を専門とするオレゴン州立大学ライナスポーリング研究所の生物化学および生物物理学教授であるエイドリアン・ゴムバート博士は言う。戦いにはさまざまな力を結集する必要があり、英雄が一人いさえすればいいというものではない。つまり、いろいろな物を食べる必要があるということだ。