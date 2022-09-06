マインドフルネスで悪い習慣を断ち切り、良い習慣を身につける方法をジャドソン・ブルーワー医学博士が伝授

スマートフォンなどの画面を見る時間を減らす、糖質の摂り過ぎを防ぐなど、ためにならない習慣をやめるのがいかに困難かをたいていの人は知っている。『あなたの脳は変えられる（The Craving Mind）』の著者であるジャドソン・ブルーワー医学博士によると、自制心はマインドフルネスほど重要ではない。今回のエピソードでは、ブルーワー博士（ブラウン大学マインドフルネスセンターの研究イノベーション部門ディレクター）が司会のジャクリン・バイラーを相手に、習慣を破ったり身につけたりするときに脳に生じる現象を説明する。また、習慣計画ツールや頭字語の活用、習慣の再構築テクニックもご紹介。自分の行動をうまくコントロールしたいすべての人に役立つはずだ。