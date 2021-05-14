New Icons 新しいアイコン：ディナ・アッシャー=スミス

アスリートになるには、完璧な自分でいるべきというような考え方がありますが、この説にとらわれてしまっている女性に向けたアドバイスをお願いします。



ディナ：完璧を追求するのをやめた方がいい、と周囲の人をよく励ましています。完璧よりも、成長や輝ける自分を目指していきたいです。完璧に当てはまらなくても、自分を責めないでください。完璧でなくても、あなたは素晴らしい存在なんです。