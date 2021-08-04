イタリア、カステル・ヴォルトゥルノのコートサイド

そんな静寂が、突然のように破られた。近くに止められたバンから、子どもたちが降りてきてコートに向かう。地元のタム・タム・バスケットボール・アカデミーのメンバーは、雨の日も晴れの日も、このホームコートで練習を続けてきた。カステル・ヴォルトゥルノの裕福な住民たちが退去した後、この地域には長年にわたって行き場のない移民たちが流れ着いてきた。多くは住処を求めて避難してきたナイジェリア人だ。町に点在する老朽化した建物に住みつく者もいた。移民コミュニティの子どもたちを気遣い、立ち上がったのは住人のマッシモ・アントネッリ。子どもの成長と発育に役立つプラットフォームを作ろうと、非営利のアカデミーを設立してバスケットボールを指導している。このバスケットボールコートが、美しい環境であることは間違いない。12歳のチンツィア・オロボルが話を聞かせてくれた。「波の音が聞こえるこの場所で、プレーするのが好き。海が近くて、空気がきれいだから」