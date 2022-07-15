レッグプレスはどの筋肉に効くか？ | 記事「OGC」

レッグプレスは、トリプルエクステンションのエクササイズだ。つまり足首の関節、膝の関節、腰の関節を同時に伸展させる。

『International Journal of Sports Physical Therapy』に掲載された2017年の研究によると、「トリプルエクステンションには、腰関節の伸展、膝関節の伸展、足関節の底屈が同時に含まれる」とのこと。さらにこの研究では、これらのバイオメカニクスは、ランニングにおけるパワフルな蹴り出しを促進することが指摘されている。 また、これらの動きの組み合わせは、ジャンプ、スプリント、方向転換にも不可欠だ。

レッグプレスでは、他のトリプルエクステンションのエクササイズと同様、「大腿四頭筋、ハムストリング、大臀筋、そしてふくらはぎまで、脚の筋肉をすべて鍛えることができます」とエナルサイは説明する。