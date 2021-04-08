BEYOND THE FIT デザインを超えて：リリアン・アヘンカン（別名「@FlexMami」）の主張

高校在学中はずっと制服です。服装に悩むのは週に一度、土曜日のパーティーに出かけるときだけ。もう大人なんだから、好きな服を着ておしゃれをするんだと高揚感も感じてはいました。



高校卒業後は、学びの連続。自分がどういう人間で、どのように見られたいかのを自問し続けました。20代初めの頃は、ジーンズ、Tシャツ、スニーカーを避けていました。カジュアルな服装は、怠け者に思われると考えていたからです。でもあるとき、別に楽な服装をしてもいいじゃないかと考え直しました。西洋の文化では、着飾って身なりをきちんとことで、ある種の壁を作って自分のゾーンを守る効果があります。このような境界線のイメージは、必ずしも心地よいものではありません。でもこうした文化的な違いをいつも興味深くとらえています。