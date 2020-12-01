パフォーマンスを向上させるジャガイモの効果

最近発表された他の研究では、特に女性アスリートにとって良質なタンパク源になるとしてジャガイモが見直されている。これはある意味、特に野菜として見た場合には正当な評価だと言えるだろう。



しかし、タンパク質含有量は大きいものでも約8gに過ぎず、低脂肪の動物性タンパク質や豆類などの食品と比べると十分なタンパク源とは言えないとキンボール氏。ジャガイモはむしろ炭水化物源であり、おまけとしてある程度タンパク質も取れると考えたほうがよいだろう。ナッツバターが主に脂肪で、多少タンパク質を含むのと同じことだ。



また、サルバドール氏の研究では、アスリートがジャガイモを食べたときに消化不良を起こす割合が、ジェルや水だけを取ったときと比べてわずかに高かった。他の新しい食べ物を試すときと同じく、どのように調理していつ食べるのが自分の体に効果的か試しておく必要があるとのこと。レースに持参する場合は特に注意が必要だ。



サツマイモの方が評判も色合いも良いかもしれないが、正しい食べ方をすれば、ジャガイモも優れた栄養源だと言える。