おすすめのウィメンズゴルフコーディネート5選

コースで過ごす一日のためにキュートなコーディネートを考えることは、女性にとってゴルフの楽しみの一つ。

パワフルなドライバーショットや正確なパットを決めれば拍手が起こるが、ゴルフコーディネートをスタイリッシュに決めればさらに注目を浴びる。 初心者であれば、キュートなゴルフコーディネートに身を包むことでゴルファーらしくなり、パワーを得た気分になれる。勝利を呼ぶための装いと言ってもいいだろう。

また、最高のゴルフ用コーディネートはゴルフ場以外でもスタイリッシュに見えるもの。 高性能な素材、安定性に優れたシューズ、柔軟性の高いシルエット、バイザーやグローブなどのアクセサリーを組み合わせるが、 個人のスタイルや好みだけで選べるわけではない。 プライベートコースにはたいてい厳しいドレスコードがあるが、ゴルフカルチャーの暗黙のルールに従い、スポーツウェアの要素を含むクラシックな装いを支持するコースもある。

適切なウィメンズゴルフコーディネートでは、一般的に、丈の長さや上品さを重視する。 たとえば、ショートパンツ、スカート、ワンピース、スコートは膝上丈が望ましいが、特に短いマイクロミニ丈は許容されない。 シャツは、長袖、半袖、ノースリーブにかかわらず、襟付きが標準とされている。 ただし、控えめなデザインのトップス、ゴルフ用パーカー、ネックラインが高めのセーターは通常OKだ。 このように、ルールが数多くあるのだ。

考慮すべきことがたくさんあるだけでなく、打数にも気が抜けない女性ゴルファーのために、ここではキュートなゴルフコーディネートを5つ紹介しよう。 どれか1つに身を包めば、次のゲームで活躍できるはずだ。