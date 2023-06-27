おすすめのウィメンズゴルフコーディネート5選

グリーンでの装いにおすすめのウィメンズゴルフコーディネート5選
スタイリングのヒント
スタイリッシュかつ機能的なスタイルでホールインワンを狙おう。
コースで過ごす一日のためにキュートなコーディネートを考えることは、女性にとってゴルフの楽しみの一つ。
パワフルなドライバーショットや正確なパットを決めれば拍手が起こるが、ゴルフコーディネートをスタイリッシュに決めればさらに注目を浴びる。 初心者であれば、キュートなゴルフコーディネートに身を包むことでゴルファーらしくなり、パワーを得た気分になれる。勝利を呼ぶための装いと言ってもいいだろう。
また、最高のゴルフ用コーディネートはゴルフ場以外でもスタイリッシュに見えるもの。 高性能な素材、安定性に優れたシューズ、柔軟性の高いシルエット、バイザーやグローブなどのアクセサリーを組み合わせるが、 個人のスタイルや好みだけで選べるわけではない。 プライベートコースにはたいてい厳しいドレスコードがあるが、ゴルフカルチャーの暗黙のルールに従い、スポーツウェアの要素を含むクラシックな装いを支持するコースもある。
適切なウィメンズゴルフコーディネートでは、一般的に、丈の長さや上品さを重視する。 たとえば、ショートパンツ、スカート、ワンピース、スコートは膝上丈が望ましいが、特に短いマイクロミニ丈は許容されない。 シャツは、長袖、半袖、ノースリーブにかかわらず、襟付きが標準とされている。 ただし、控えめなデザインのトップス、ゴルフ用パーカー、ネックラインが高めのセーターは通常OKだ。 このように、ルールが数多くあるのだ。
考慮すべきことがたくさんあるだけでなく、打数にも気が抜けない女性ゴルファーのために、ここではキュートなゴルフコーディネートを5つ紹介しよう。 どれか1つに身を包めば、次のゲームで活躍できるはずだ。
Nikeおすすめのウィメンズゴルフコーディネート5選
1.ノースリーブポロシャツ + ショートパンツ + ゴルフスニーカー
気温が高い日のゴルフコーディネートは、ノースリーブのポロシャツを中心に組み立てれば間違いない。 ウィメンズゴルフショートパンツは定番アイテムで、スカートを履く気分ではないときにぴったりのオプションだ。 こういったウェアを選ぶ際の最も重要なポイントは、素材。 快適さと集中力が持続するよう、通気性の高い速乾素材を使用したアイテムを選ぼう。 また、スタイルをミニマルに仕上げる現代的なゴルフスニーカーは、ティーボックスからグリーンまで抜群のトラクションを発揮する。 くれぐれも、日焼け止めをお忘れなく。
2.ロングスリーブ + パーカー + パンツ
寒い日に18ホールを回るのは、気が向かないものだ。 ロングスリーブシャツとパーカーといった暖かい重ね着にパンツを組み合わせた、寒さに対応する装いで備えよう。 耐風性に優れた素材や撥水加工を施した生地など、機能に着目して選ぶとよい。 グリーンを吹き抜ける風がいかに強烈かということを、ベテランプレーヤーはよく知っている。
3.ショートスリーブポロシャツ + パンツ + ジャケット
大会に参加するときは、クラシックなゴルフコーディネートで優勝をつかむエネルギーを発揮しよう。 ショートスリーブのポロシャツは定番だ。 同じく定番の、豊富な機能を搭載したフォーマルな印象のパンツと組み合わせれば、間違いなく洗練されたスタイルに仕上がる。 ベテランプレーヤーならもちろん、ウォームアップするときや、寒さに負けずにパットを決めるときに、ゴルフジャケットがいかに役立つかよくわかっているだろう。
4.ワンピース + バイザー + トレーナー
ゴルフ用ワンピースは不朽のアイテム。ゴルフの定番ウェアだと考えている人もいるのではないだろうか。 無地と、ギンガムやストライプなどのクラシックな柄のデザインのどちらを選ぶかがスタイルの決め手になるが、いずれにしても単独で仕上がるスタイルはシンプルでありがたいものだ。 シューズ、グローブ、バイザーを組み合わせ、気温の低い時期は長袖のウェアで暖かく重ね着をしよう。 ポロシャツやカーキのウェアがあふれる中でこのコーディネートを選べば、きっと人目を引くだろう。 ゴルフ用の適切なワンピースが手に入らない場合は、スポーツ用の万能なワンピースにジャケットやスウェットシャツを重ね着するスタイルがおすすめだ。
5.ガールズスカート + ポロシャツ + スニーカー
未来のプロゴルファー向けのコーディネートも紹介しよう。 プリーツ入りのゴルフスカートとポロシャツは応用の利く組み合わせ。スキルの成長とともにウェアのコレクションが増えるにつれ、さまざまな組み合わせで着用できる。 スタイルの仕上げに、フレッシュな印象を保ちつつサポート性を発揮するゴルフスニーカーを選ぼう。
文：ローラ・ラジネス・カウプケ