慌ただしく毎日の生活を送っていると、自分の考えにとらわれてしまいがち。現在のような状況ではなおさらだ。このビデオでは、Nikeマスタートレーナーのブランデン・コリンズワースとアレックス・シルバー＝ファーガンが、どんなときでも「今」に完全に意識を向けた状態を保つためのヒントを紹介。シンプルなこれらの方法で、ストレスに対処してパフォーマンスを向上させ、自分にとって本当に大切なものに再び集中できるようにしよう。



ヨガとマインドフルネスには、私たちの意識を「今」に引き戻し、すでに自分が手にしているものとありのままの自分に目を向けさせてくれるパワーがある。未来への不安や過去に対する後悔に自分の考えが流れていきそうだと感じたら、深呼吸して意識を現在に戻そう。ここでは、Nikeマスタートレーナーのブランデン・コリンズワースとアレックス・シルバー＝ファーガンが、ヨガセッション中や毎日の生活の中で、より意識的になるための方法を紹介する。