「TRAINED トレーニング最前線」ポッドキャスト：サイモン・シネックと一緒に自分の「目的」を見つけよう

何かを習得したり、達成したりしようとする時、私たちはそのための「やり方」を早急に追い求め、「目的」をないがしろにする傾向があると作家でモチベーショナル・スピーカー（自己啓発をメインとする演説家）のサイモン・シネックは語る。ワークアウト、ルーチン、新しい仕事、人間関係など、何かを始める前にはその目的を明確にさせておく必要があるというのだ。彼によれば、これが人生のあらゆる面において潜在能力を解き放つための鍵になるという。ライアン・フラハーティーが司会を務める今回のエピソードでは、サイモンが自分の目的に集中する方法、ストレスとうまく付き合う方法、毎日のトレーニングを「終わりのないゲーム」として再考する方法についてのアドバイスを紹介する。