All Conditions Racing Departmentが全力参戦

つまり、どんなに高い山も、どんなに遠い道のりも、走り抜くことができるということです。トレイルのレーサーは一人でゴールラインを越えることができますが、チームなしでは到達できません。22人のエリートトレイルレーサーが参加する新しいオールコンディションレーシング部門は、すべてに打ち勝つために必要な粘り強さを持つ高速での挑戦に特化したチームです。この新しいチームは、プロトタイプのテスト、フィードバックの提供、限界テストなどなど、トレイルパフォーマンスの未来をすでに共創しています。これは、山で始まり、ナイキスポーツ研究所を経て、再び地面に戻るイノベーションです。

「レースで私とチームメイトをサポートするACGの姿勢は、トレイルへの配慮と投資を示しています」と、オールコンディションレーシング部門のアスリートであり、2025年ウェスタンステート耐久レースの優勝者であるケイレブ・オルソンは述べています。

また、泥や岩、砂の上など、ACG製品で記録されたすべてのマイルは、イノベーションの動きであることがわかります。オールコンディションレーシング部門のアスリートであり、プロのトレイルランナーでもあるBailey Kowalczykは、10Kではわずかな不快感や軽い摩擦でも、数十マイルを走ると大きな問題になるため、ギアが機能していないと、逆に邪魔になると言います。 その高い精度が、ACGがアスリートのために機能するギア、つまり本格的に機能するギアを作り出すきっかけとなりました。

All Conditions Racing Departmentのアスリートは、自然のフィールドで活動しています。彼らはコミュニティを支え、プロトタイプをテストし、ギアと自身の限界に挑んでいます。彼らは、NIke ACG ウルトラフライのプロトタイプへのフィードバックも提供。このトレイル用スーパーシューズは、30,000マイル（約48,000km）を超える走行距離、世界有数のトレイルレースなどを含む、13回のテストを経て開発されました。

また、All Conditions Racing Departmentのアスリートたちは、レース当日に直面する気温上昇や熱指数に対応する革新的素材テクノロジーである、Nike Radical AirFlowの開発にも協力しています。

どちらのプロトタイプも、ACGがオールコンディションレーシング部門のアスリートと協力してフットウェアとアパレルをデザインするというコミットメントを表しています。これは、Nikeの業界をリードするアスリートパートナーシップモデルと、ACGが最も過酷な環境で最高のパフォーマンスを発揮できる製品を作るというコミットメントを反映しています。2026年に発売されるACG UltraflyとNike Radical Airflowをお楽しみに。