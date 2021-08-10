組織心理学者のアダム・グラントが、自分の信念を疑うと賢くなれる理由を解説

組織心理学者のアダム・グラントは、情報はかつてないほど加速化していると語る。そしてこのスピードについていく唯一の方法は、思い込みを見直す方法を学ぶことだという。「TRAINED トレーニング最前線」の今回のエピソードでは、このベストセラー作家がNikeパフォーマンスシニアディレクターのライアン・フラハーティと共に、心を開く方法について対話を繰り広げる。まずグラントは、幼少期に得たダイビングコーチからのアドバイスを紹介。恐怖（高所恐怖症）に対する見方を変え、生まれ持った才能や品格よりも、仕事に対する姿勢が大事であると理解するきっかけをくれた。このアドバイスが、のちにグラントをオールアメリカンのタイトルへと導いた。また、意見の違いを決して認め合ってはいけない理由、健康とウェルネスに過剰に傾倒することの危険性、彼が「チャレンジネットワーク」と呼ぶものを持つことの力についても説明する。