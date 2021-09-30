AARMYの共同創設者であるアンジェラ・マニュエル-デイビスが語る、最高の人生を送る本当の意味

「最高の人生を送る」といっても、それはフルタイムの仕事をやめてビーチでマルガリータを飲むことではない。アンジェラ・マニュエル・デイビスにとって、最高の人生とは自分をやる気にさせるものを見つけ、そこに全力を注ぐことを意味する。米国陸上競技元スター選手で、現在は屋内サイクリングとブートキャンプスタジオ「AARMY」の共同創設者兼最高モチベーション責任者（実際の役職だ）を務めるアンジェラ。ポッドキャスト、トレーニング最前線の最新エピソードでは、そんな彼女がゲスト。サイクリングにおじけづいていた状況からJay-Zやオプラ・ウィンフリーに教える立場になるまでの道のり、そして父親のアドバイスによって自分のクラスが「サイクリングの聖地」として知られるようになるまでのストーリーを司会のジャクリン・バイラーに語る。さらに、誰かと支え合うことと自分を肯定することが大きな変化をもたらす理由、グループクラスの雰囲気を自宅で再現する方法、エネルギーチャージのために彼女がやっていることなども紹介。簡単に言えば、私たちにふさわしい素晴らしい人生の送り方を教えてくれる。