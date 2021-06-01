走らずにランナーとして成長する方法

ランニングは下半身のスポーツのように思われているふしがあるが、実際はほとんど全身の筋肉グループを使うスポーツだ。だから、全身の筋力トレーニングを行えば、強いランナーになれるだけでなく、全身のバランスが良くなり、怪我をしにくくなる。そう語るのはベック・ウィルコック（ロサンゼルスを拠点とするNike Run Clubコーチ）だ。



ランニングを向上させようと思ったら、強くなることはもちろん、抜群の安定性を身につけることも必要。「片足で着地するたびに、まっすぐの姿勢を保つこと。左右のどちらにもねじれたり曲がったりしないように、全身のバランスを取ることが重要です」と言うのは、ジャネット・ハミルトン（アトランタ州のコーチング会社「ランニング・ストロング」オーナー、ストレングスアンドコンディショニングコーチ）。



そのための具体的なトレーニング方法として、「ランニングのときと同じパターンで筋肉に負荷を与えること」を提案するのは、イアン・クライン（オハイオ大学運動生理学者、クロストレーニング/外傷予防専門）。筋力をアップしながら、バランスも鍛えられる一石二鳥の方法。それは、ランニング時の片側だけの動きを模倣する動きや、体幹を使って安定性を強化する動きを取り入れた片足のエクササイズを重点的に行うことだ。これらのどちらか、または両方を兼ね備えたエクササイズとして、たとえば、ランジ、ステップアップ、片足でのデッドリフトなどをやってみよう。



できれば週3回以上、いつもの筋力トレーニングに、プランクのような体幹エクササイズのセットと片足での動きを追加しよう。回数は5回でも20回でもOK。筋力が疲労を感じる程度で、なおかつ正しいフォームを保てる回数を設定すること、とハミルトンは言う。筋力トレーニングの初心者なら、ウェイトを使わずにトレーニングしてもかまわない。リフティングに慣れている人は、ダンベルやバーベル、メディシンボールなどを使ってみよう。片足での動きは難しいので、軽いトレーニングから始めて、徐々に負荷を増やしていこう。