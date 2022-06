走らずにランナーとして成長する方法

長距離ランやレースの予定があるなら、常に水分補給を怠らないように気をつけよう。これは意外に難しいので、予定の1週間前から水をたくさん飲むことを常に意識しよう。前日の夜や当日に水をたくさん飲んでも、それまでのトレーニングで脱水症状が引き起こしたパフォーマンス低下は相殺できないと言うのは、ライアン・マシエル(管理栄養士、プレジション・ニュートリション パフォーマンスニュートリションヘッドコーチ)。



汗をかくと、体が正常に機能するために必要な電解質や水分が失われる。また、発汗を助けるために血液の大部分が筋肉から皮膚に移動するので、筋肉の血流量も普段より少なくなるとマシエルは言う。血流量が少なくなると、筋肉も強さや持久力が低下する。また、心臓も残った血液を送り出そうと働きが活発になるので、心血管レベルにも負荷がかかる。これでは、いつもの爽やかなランが無意味なものになってしまう。



水分補給は、パフォーマンスを向上させるだけでなく、頭脳の明晰さを保つのにも役立つ。『Medicine and Science in Sports and Exercise(スポーツと運動における医学と科学の研究誌)』に掲載されたメタ分析によれば、脱水症状によって体重が2%以上減少すると、認知機能に悪影響を及ぼすと言う。そうなると、ランニング中の追い込みが難しくなる(そして、一般的には機転を働かせることもできなくなる)。



マシエルは、体力とエネルギー(気力も含めて)を維持するために、1日に12-16杯の水を飲むことをアスリートに勧めている。これは、起きている間、1時間ごとにコップ1杯の水を飲むのに相当する。エクササイズで大量の汗をかいたら、その分を増やすとよい。