この全身の力を緩める7分間のワークアウトは、デスクで前かがみになった姿勢から体を解放させる目的で考案されている。子どもがいつもよりスクリーンの前で過ごす時間が増えた場合は、デスクから離し、このワークアウトに一緒に取り組んでみよう。



ニーハグの動きに取り組む際に、誰が一番長くバランスを保てるか競争し、ワークアウトに遊びの要素をプラスしてみよう。最初に倒れた人はもう1回、一番長くできた人は次に家族全員で取り組む動きを提案する、というルールを設定しても面白いだろう。



子どもが運動し続けるためのゲームやアクティビティをチェックするには、NTCアプリで「家族みんなで体を動かそう」と検索してみよう。