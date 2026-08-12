Scarpe per camminare blu: progettate per andare lontano
Preparati ad affrontare la strada con le scarpe da camminata blu Nike, progettate per accompagnarti dal primo all'ultimo chilometro. Scopri i modelli con tomaia in GORE-TEX, che offrono protezione anche in caso di pioggia. Le scarpe per camminare blu Nike si distinguono per elevati livelli di comfort e ammortizzazione, che creano una sensazione confortevole. Cerca i modelli dotati dell'innovativo Comfortgroove sulla suola: una tecnologia studiata per assorbire gli urti sui terreni accidentati e aiutarti a macinare chilometri grazie al rocker sovradimensionato.
Scopri stabilità e sicurezza su qualsiasi superficie: la trazione affidabile dà fiducia a ogni passo, anche nelle condizioni più difficili. Nike ha progettato una gamma di scarpe da camminata blu con suole in gomma dotate di motivi speciali che permettono ai tuoi piedi di avere una presa sicura anche sui terreni scivolosi, oltre a essere estremamente facili da indossare e togliere, grazie al sistema EasyOn senza lacci. Ideato appositamente per le atlete in gravidanza, questo design consente di calzare la scarpa senza utilizzare le mani. Inoltre, in tutta la linea, sono disponibili modelli con arco plantare e punta allargata, per dare ai piedi tutto lo spazio di cui hanno bisogno.
Desideri il massimo comfort? Ci pensiamo noi. I modelli con collo in morbida schiuma avvolgono le caviglie e i talloni per supportarti al meglio. Senza dimenticare le varie opzioni di tonalità, per permetterti di scegliere la sfumatura di blu che più si addice al tuo stile. L'inconfondibile Swoosh Nike aggiunge l'iconico tocco finale.
Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Per unirti al nostro viaggio, scegli le scarpe per camminare blu con l'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo scarpe con materiali riciclati per almeno il 20%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.