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Scarpe da camminata bianche

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Scarpe per camminare bianche: comfort a ogni passo

Cammina con sicurezza indossando un paio di scarpe da passeggio bianche progettate per andare lontano. Scopri i modelli in schiuma leggera con unità Nike Air, che ti offrono un supporto dinamico a ogni passo. Cerchi un comfort esagerato? Allora prova le scarpe da camminata bianche Nike con il massimo livello di ammortizzazione. Ti piace esplorare i percorsi sterrati? Le scanalature sulla suola aiutano ad assorbire gli impatti sulla strada. E se vuoi provare la sensazione di camminare su una nuvola, dai un'occhiata ai modelli con uno strato più spesso di schiuma. In aggiunta, il rocker sovradimensionato ti dà maggiore slancio in avanti.


Preparati ad affrontare qualsiasi condizione atmosferica grazie alle scarpe per camminare bianche con tomaia in GORE-TEX. Perché sono così speciali? Semplice: ti offrono una protezione mirata e il giusto grip sul bagnato. Il solido battistrada in gomma assicura una trazione affidabile, che tu stia camminando sul marciapiede, al parco o su un sentiero. La flessibilità è al primo posto, merito dell'iconica unità Zoom Air nell'intersuola e nella suola. Il sostegno extra, unito all'ammortizzazione posizionata in modo strategico, fornisce una reattività su cui puoi sempre contare. Inoltre, la struttura di trazione sulla suola è sinonimo di aderenza e stabilità.


Sentiti perfettamente a tuo agio, persino quando il percorso diventa molto impegnativo. Nella selezione di scarpe da passeggio bianche Nike ci sono anche i design con tomaia in mesh tecnico, resistente e flessibile. Il collare morbido ti consente di infilare e togliere le scarpe in un attimo, mentre i rivestimenti interni fasciano il piede come una calza.


Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Per unirti a noi, cerca le scarpe da camminata bianche contrassegnate dall'etichetta Materiali sostenibili. Le realizziamo con materiali riciclati per almeno il 20%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche. Dal 2008, produciamo tutte le unità Nike Air negli stabilimenti dell'Oregon e del Missouri utilizzando rifiuti post-produzione per almeno il 25%.