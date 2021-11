Come trovare le scarpe migliori per la pioggia

Il clima, il tipo di terreno e le condizioni meteo variano a seconda di dove corri e non tutte le scarpe sono adatte a qualsiasi situazione. Sei un maratoneta che corre su sterrato, un velocista che corre su pista o un calciatore? Scegli le scarpe da running progettate per le tue esigenze e per il tuo itinerario di corsa tipico.

Scarpe da running su strada

Le scarpe della nostra collezione Nike Shield offrono protezione dal maltempo con materiali idrorepellenti, trazione migliorata e design rifrangente a 360 gradi. Grazie a un avampiede più spazioso e all'ottima ammortizzazione della schiuma React, la tua andatura manterrà stabilità e sicurezza fino all'ultimo chilometro. Personalizza il tuo paio con un rivestimento a prova di maltempo sull'avampiede e non dovrai pensare ad altro.

Oppure prova le Nike Air Zoom Pegasus. La reattività della nostra schiuma React e l'unità Zoom Air nell'avampiede garantiscono la fluidità dell’andatura. La suola Storm-Tread, dotata di alette multiple e di scanalatura per l'acqua, migliora l'aderenza sull'asfalto a ogni appoggio.

Trail running e trekking

Che si tratti di un'escursione o di una corsa impegnativa, l’ideale è una scarpa come la Pegasus Trail con un’intersuola morbida React che favorisce una transizione fluida. Le alette sulla suola, ispirate a quelle presenti sugli pneumatici da bici, contribuiscono a fornire stabilità su terreni sdrucciolevoli, mentre la tomaia in GORE-TEX offre una barriera leggera per le condizioni climatiche più estreme.

Altrimenti le Nike SFB Field. Un vero scarponcino outdoor a prova di condizioni meteo difficili, completamente realizzato in materiali robusti. La pelle resistente e la tela offrono comfort e protezione dal maltempo, mentre la leggera intersuola in schiuma vanta un solido piatto suola che protegge il piede da rocce e radici.

Scarpe sportswear

Anche se non stai cercando di stabilire il tuo record personale in pista o sullo sterrato sotto un acquazzone, hai comunque bisogno di qualcosa che ti protegga dal maltempo durante la giornata. Mantieni al caldo i tuoi piedi con le Nike Air Force, ora con struttura in GORE-TEX per una maggiore protezione dalla pioggia.