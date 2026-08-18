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Abbigliamento Nike ACG: affronta le condizioni più difficili con fiducia
Che tu stia facendo un'escursione in salita o correndo su strada, il nostro abbigliamento ACG ti mantiene al caldo e ti protegge. Scopri l'attrezzatura pensata per le avventure nella stagione fredda. Pensa ai piumini con tecnologia PrimaLoft®, un efficace isolante realizzato con piccole fibre che trattengono il calore lasciando fuoriuscire l'umidità e mantenendoti al caldo. Inoltre, le zip a collo alto offrono una protezione aggiuntiva dal freddo. Scopri le opzioni della nostra linea di abbigliamento Therma-FIT ADV. Combinando tessuti termoregolatori con una tecnologia avanzata, questi capi ti forniscono il massimo comfort in tutte le condizioni.
Essere preparati aiuta a dare il meglio. Ecco perché la nostra collezione di abbigliamento ACG include modelli con finitura idrorepellente per mantenere il corpo asciutto durante gli acquazzoni improvvisi. Proponiamo anche felpe e pantaloni in fleece con tecnologia antivento che ti aiutano a stare al caldo. Se c'è il sole, scegli le giacche in tela di peso medio con protezione dai raggi UV. Inoltre, le aperture posteriori foderate in mesh consentono un flusso d'aria extra per offrire freschezza. Troverai anche magliette classiche realizzate in tessuto leggero che assorbe il sudore per un comfort eccezionale.
Hai bisogno di capi versatili come te? L'abbigliamento Nike ACG è progettato per i tuoi outfit a strati, così puoi adattarti facilmente all'ambiente circostante. Scegli una delle giacche e felpe con cappuccio, pensate per essere indossate sopra gli strati base. Abbiamo anche opzioni pratiche che possono essere riposte nella loro custodia pieghevole e non occupano molto spazio. Dai un'occhiata ai giubbotti imbottiti che possono essere riposti in una sacca interna in mesh: puoi persino usarli come cuscini durante il campeggio.
Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Per unirti a noi, scegli i modelli della nostra linea di abbigliamento ACG con l'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo capi di abbigliamento con materiali riciclati per almeno il 50%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.