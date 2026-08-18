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Abbigliamento ACG

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ACG Solar Chase "Chamo Camo"
ACG Solar Chase "Chamo Camo" Maglia da trail running Dri-FIT ADV – Uomo
Materiali riciclati
ACG Solar Chase "Chamo Camo"
Maglia da trail running Dri-FIT ADV – Uomo
69,99 €
ACG "Chamo Camo"
ACG "Chamo Camo" T-shirt da trail running Dri-FIT – Donna
ACG "Chamo Camo"
T-shirt da trail running Dri-FIT – Donna
44,99 €
ACG "Chamo Camo"
ACG "Chamo Camo" Canotta da trail running Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
ACG "Chamo Camo"
Canotta da trail running Dri-FIT – Donna
54,99 €
ACG "Chamo Camo"
ACG "Chamo Camo" Shorts con slip da trail running 10 cm Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
ACG "Chamo Camo"
Shorts con slip da trail running 10 cm Dri-FIT – Donna
74,99 €
ACG "Wildsee"
ACG "Wildsee" Maglia da hiking a manica lunga con zip a 1/4 Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
ACG "Wildsee"
Maglia da hiking a manica lunga con zip a 1/4 Dri-FIT – Uomo
69,99 €
ACG "High Stakes"
ACG "High Stakes" Pantaloni da hiking – Uomo
Materiali riciclati
ACG "High Stakes"
Pantaloni da hiking – Uomo
114,99 €
ACG Wildsee
ACG Wildsee Maglia strato base a manica corta Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
ACG Wildsee
Maglia strato base a manica corta Dri-FIT – Donna
59,99 €
ACG High Stakes
ACG High Stakes Skort da hiking – Donna
Materiali riciclati
ACG High Stakes
Skort da hiking – Donna
89,99 €
ACG Five Towers
ACG Five Towers Giacca con protezione UV – Uomo
Materiali riciclati
ACG Five Towers
Giacca con protezione UV – Uomo
134,99 €
ACG Wildsee
ACG Wildsee Maglia strato base a manica corta Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
ACG Wildsee
Maglia strato base a manica corta Dri-FIT – Uomo
59,99 €
ACG Dolomiti
ACG Dolomiti Shorts – Uomo
Materiali riciclati
ACG Dolomiti
Shorts – Uomo
74,99 €
ACG Five Towers
ACG Five Towers Giacca con protezione UV – Donna
Materiali riciclati
ACG Five Towers
Giacca con protezione UV – Donna
134,99 €
ACG Five Towers
ACG Five Towers Skort – Donna
Materiali riciclati
ACG Five Towers
Skort – Donna
104,99 €
ACG "Aireez"
ACG "Aireez" Maglia da trail running a manica lunga con bottoni – Uomo
Materiali riciclati
ACG "Aireez"
Maglia da trail running a manica lunga con bottoni – Uomo
109,99 €
ACG "Aireez"
ACG "Aireez" Maglia da trail running a manica lunga con bottoni – Donna
Materiali riciclati
ACG "Aireez"
Maglia da trail running a manica lunga con bottoni – Donna
109,99 €
ACG Aireez
ACG Aireez Giacca con protezione UV – Uomo
Materiali riciclati
ACG Aireez
Giacca con protezione UV – Uomo
114,99 €
ACG "Aireez"
ACG "Aireez" Maglia da trail running a manica lunga con bottoni e grafica – Donna
Materiali riciclati
ACG "Aireez"
Maglia da trail running a manica lunga con bottoni e grafica – Donna
114,99 €
ACG "Aireez"
ACG "Aireez" Giacca da trail running con protezione UV – Donna
Materiali riciclati
ACG "Aireez"
Giacca da trail running con protezione UV – Donna
114,99 €
ACG Radical AirFlow NXT
ACG Radical AirFlow NXT Maglia da trail running a manica lunga Dri-FIT – Uomo
Presto disponibile
ACG Radical AirFlow NXT
Maglia da trail running a manica lunga Dri-FIT – Uomo
149,99 €
ACG Radical AirFlow NXT
ACG Radical AirFlow NXT Maglia da trail running a manica lunga Dri-FIT – Donna
Presto disponibile
ACG Radical AirFlow NXT
Maglia da trail running a manica lunga Dri-FIT – Donna
149,99 €
ACG Radical AirFlow
ACG Radical AirFlow Maglia da trail running a manica corta Dri-FIT – Uomo
Presto disponibile
ACG Radical AirFlow
Maglia da trail running a manica corta Dri-FIT – Uomo
119,99 €
ACG Radical AirFlow
ACG Radical AirFlow Maglia da trail running a manica corta Dri-FIT – Donna
Presto disponibile
ACG Radical AirFlow
Maglia da trail running a manica corta Dri-FIT – Donna
119,99 €
ACG Radical AirFlow
ACG Radical AirFlow Canotta da trail running Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
ACG Radical AirFlow
Canotta da trail running Dri-FIT – Uomo
109,99 €
ACG "Trailwind"
ACG "Trailwind" Shorts Dri-FIT ADV – Donna
Materiali riciclati
ACG "Trailwind"
Shorts Dri-FIT ADV – Donna
84,99 €
Nike ACG GOAT
Nike ACG GOAT Smanicato (5L)
Materiali riciclati
Nike ACG GOAT
Smanicato (5L)
134,99 €
ACG Five Towers
ACG Five Towers Pantaloni con zip
Materiali riciclati
ACG Five Towers
Pantaloni con zip
164,99 €
ACG Dolomiti
ACG Dolomiti Smanicato
Materiali riciclati
ACG Dolomiti
Smanicato
114,99 €
ACG Wolf Lichen
ACG Wolf Lichen Maglia a girocollo
Materiali riciclati
ACG Wolf Lichen
Maglia a girocollo
149,99 €
Nike ACG "Mystery Lights"
Nike ACG "Mystery Lights" Giacca da neve
Materiali riciclati
Nike ACG "Mystery Lights"
Giacca da neve
399,99 €
ACG
ACG T-shirt – Donna
ACG
T-shirt – Donna
54,99 €
ACG
ACG T-shirt Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
ACG
T-shirt Dri-FIT – Uomo
54,99 €
ACG Dolomiti
ACG Dolomiti Pantaloni – Donna
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ACG Dolomiti
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ACG Skull Peak
ACG Skull Peak Pantaloni Storm-FIT Dolomite
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ACG Skull Peak
Pantaloni Storm-FIT Dolomite
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Nike ACG PrimaLoft® "Skull Peak"
Nike ACG PrimaLoft® "Skull Peak" Giacca Storm-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Nike ACG PrimaLoft® "Skull Peak"
Giacca Storm-FIT – Uomo
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ACG Wolf Grid
ACG Wolf Grid Pantaloni da hiking Therma-FIT – Uomo
Materiali riciclati
ACG Wolf Grid
Pantaloni da hiking Therma-FIT – Uomo
89,99 €
ACG Wolf Tree
ACG Wolf Tree Giacca con zip a tutta lunghezza
Materiali riciclati
ACG Wolf Tree
Giacca con zip a tutta lunghezza
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ACG Wolf Grid
ACG Wolf Grid Maglia da hiking con zip a metà lunghezza Therma-FIT – Uomo
Materiali riciclati
ACG Wolf Grid
Maglia da hiking con zip a metà lunghezza Therma-FIT – Uomo
89,99 €
Nike ACG
Nike ACG T-shirt Dri-FIT – Uomo
Nike ACG
T-shirt Dri-FIT – Uomo
49,99 €
ACG Smith Summit
ACG Smith Summit Shorts – Uomo
Materiali riciclati
ACG Smith Summit
Shorts – Uomo
129,99 €
ACG Lava Loft
ACG Lava Loft Giacca Therma-FIT – Uomo
Materiali riciclati
ACG Lava Loft
Giacca Therma-FIT – Uomo
284,99 €
Nike ACG "Mystery Lights"
Nike ACG "Mystery Lights" Pettorina Storm-FIT ADV
Materiali riciclati
Nike ACG "Mystery Lights"
Pettorina Storm-FIT ADV
449,99 €
Nike ACG "Wolf Tree"
Nike ACG "Wolf Tree" Pantaloni – Uomo
Materiali riciclati
Nike ACG "Wolf Tree"
Pantaloni – Uomo
124,99 €
Nike ACG "Chinati"
Nike ACG "Chinati" Maglia a manica lunga Dri-FIT ADV – Uomo
Materiali riciclati
Nike ACG "Chinati"
Maglia a manica lunga Dri-FIT ADV – Uomo
84,99 €
ACG Five Towers
ACG Five Towers Giacca con protezione UV – Uomo
Materiali riciclati
ACG Five Towers
Giacca con protezione UV – Uomo
154,99 €
ACG Phantazma
ACG Phantazma Giacca Storm-FIT ADV – Uomo
Materiali riciclati
ACG Phantazma
Giacca Storm-FIT ADV – Uomo
179,99 €
ACG Misery Ridge
ACG Misery Ridge Giacca GORE-TEX Storm-FIT ADV
Materiali riciclati
ACG Misery Ridge
Giacca GORE-TEX Storm-FIT ADV
499,99 €
Nike ACG
Nike ACG T-shirt a manica corta
Nike ACG
T-shirt a manica corta
49,99 €
ACG Wolf Tree
ACG Wolf Tree Maglia a girocollo
Materiali riciclati
ACG Wolf Tree
Maglia a girocollo
119,99 €
Nike ACG GOAT
Nike ACG GOAT Smanicato (5L)
Materiali riciclati
Nike ACG GOAT
Smanicato (5L)
134,99 €
ACG Five Towers
ACG Five Towers Pantaloni con zip
Materiali riciclati
ACG Five Towers
Pantaloni con zip
164,99 €
ACG Dolomiti
ACG Dolomiti Smanicato
Materiali riciclati
ACG Dolomiti
Smanicato
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ACG Wolf Lichen
ACG Wolf Lichen Maglia a girocollo
Materiali riciclati
ACG Wolf Lichen
Maglia a girocollo
149,99 €
Nike ACG "Mystery Lights"
Nike ACG "Mystery Lights" Giacca da neve
Materiali riciclati
Nike ACG "Mystery Lights"
Giacca da neve
399,99 €
ACG
ACG T-shirt – Donna
ACG
T-shirt – Donna
54,99 €
ACG
ACG T-shirt Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
ACG
T-shirt Dri-FIT – Uomo
54,99 €
ACG Dolomiti
ACG Dolomiti Pantaloni – Donna
Best seller
ACG Dolomiti
Pantaloni – Donna
99,99 €
ACG Skull Peak
ACG Skull Peak Pantaloni Storm-FIT Dolomite
Materiali riciclati
ACG Skull Peak
Pantaloni Storm-FIT Dolomite
399,99 €
Nike ACG PrimaLoft® "Skull Peak"
Nike ACG PrimaLoft® "Skull Peak" Giacca Storm-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Nike ACG PrimaLoft® "Skull Peak"
Giacca Storm-FIT – Uomo
299,99 €
ACG Wolf Grid
ACG Wolf Grid Pantaloni da hiking Therma-FIT – Uomo
Materiali riciclati
ACG Wolf Grid
Pantaloni da hiking Therma-FIT – Uomo
89,99 €
ACG Wolf Tree
ACG Wolf Tree Giacca con zip a tutta lunghezza
Materiali riciclati
ACG Wolf Tree
Giacca con zip a tutta lunghezza
119,99 €
ACG Wolf Grid
ACG Wolf Grid Maglia da hiking con zip a metà lunghezza Therma-FIT – Uomo
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ACG Wolf Grid
Maglia da hiking con zip a metà lunghezza Therma-FIT – Uomo
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Nike ACG
Nike ACG T-shirt Dri-FIT – Uomo
Nike ACG
T-shirt Dri-FIT – Uomo
49,99 €
ACG Smith Summit
ACG Smith Summit Shorts – Uomo
Materiali riciclati
ACG Smith Summit
Shorts – Uomo
129,99 €
ACG Lava Loft
ACG Lava Loft Giacca Therma-FIT – Uomo
Materiali riciclati
ACG Lava Loft
Giacca Therma-FIT – Uomo
284,99 €
Nike ACG "Mystery Lights"
Nike ACG "Mystery Lights" Pettorina Storm-FIT ADV
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Nike ACG "Mystery Lights"
Pettorina Storm-FIT ADV
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Nike ACG "Wolf Tree"
Nike ACG "Wolf Tree" Pantaloni – Uomo
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Nike ACG "Wolf Tree"
Pantaloni – Uomo
124,99 €
Nike ACG "Chinati"
Nike ACG "Chinati" Maglia a manica lunga Dri-FIT ADV – Uomo
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Nike ACG "Chinati"
Maglia a manica lunga Dri-FIT ADV – Uomo
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ACG Five Towers
ACG Five Towers Giacca con protezione UV – Uomo
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ACG Five Towers
Giacca con protezione UV – Uomo
154,99 €
ACG Phantazma
ACG Phantazma Giacca Storm-FIT ADV – Uomo
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ACG Phantazma
Giacca Storm-FIT ADV – Uomo
179,99 €
ACG Misery Ridge
ACG Misery Ridge Giacca GORE-TEX Storm-FIT ADV
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ACG Misery Ridge
Giacca GORE-TEX Storm-FIT ADV
499,99 €
Nike ACG
Nike ACG T-shirt a manica corta
Nike ACG
T-shirt a manica corta
49,99 €
ACG Wolf Tree
ACG Wolf Tree Maglia a girocollo
Materiali riciclati
ACG Wolf Tree
Maglia a girocollo
119,99 €
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Abbigliamento Nike ACG: affronta le condizioni più difficili con fiducia

Che tu stia facendo un'escursione in salita o correndo su strada, il nostro abbigliamento ACG ti mantiene al caldo e ti protegge. Scopri l'attrezzatura pensata per le avventure nella stagione fredda. Pensa ai piumini con tecnologia PrimaLoft®, un efficace isolante realizzato con piccole fibre che trattengono il calore lasciando fuoriuscire l'umidità e mantenendoti al caldo. Inoltre, le zip a collo alto offrono una protezione aggiuntiva dal freddo. Scopri le opzioni della nostra linea di abbigliamento Therma-FIT ADV. Combinando tessuti termoregolatori con una tecnologia avanzata, questi capi ti forniscono il massimo comfort in tutte le condizioni.


Essere preparati aiuta a dare il meglio. Ecco perché la nostra collezione di abbigliamento ACG include modelli con finitura idrorepellente per mantenere il corpo asciutto durante gli acquazzoni improvvisi. Proponiamo anche felpe e pantaloni in fleece con tecnologia antivento che ti aiutano a stare al caldo. Se c'è il sole, scegli le giacche in tela di peso medio con protezione dai raggi UV. Inoltre, le aperture posteriori foderate in mesh consentono un flusso d'aria extra per offrire freschezza. Troverai anche magliette classiche realizzate in tessuto leggero che assorbe il sudore per un comfort eccezionale.


Hai bisogno di capi versatili come te? L'abbigliamento Nike ACG è progettato per i tuoi outfit a strati, così puoi adattarti facilmente all'ambiente circostante. Scegli una delle giacche e felpe con cappuccio, pensate per essere indossate sopra gli strati base. Abbiamo anche opzioni pratiche che possono essere riposte nella loro custodia pieghevole e non occupano molto spazio. Dai un'occhiata ai giubbotti imbottiti che possono essere riposti in una sacca interna in mesh: puoi persino usarli come cuscini durante il campeggio.


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