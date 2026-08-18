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Smanicati e giacche ACG

ACG Five Towers
ACG Five Towers Giacca con protezione UV – Uomo
Materiali riciclati
ACG Five Towers
Giacca con protezione UV – Uomo
134,99 €
ACG Five Towers
ACG Five Towers Giacca con protezione UV – Donna
Materiali riciclati
ACG Five Towers
Giacca con protezione UV – Donna
134,99 €
ACG Aireez
ACG Aireez Giacca con protezione UV – Uomo
Materiali riciclati
ACG Aireez
Giacca con protezione UV – Uomo
114,99 €
ACG "Aireez"
ACG "Aireez" Giacca da trail running con protezione UV – Donna
Materiali riciclati
ACG "Aireez"
Giacca da trail running con protezione UV – Donna
114,99 €
Nike ACG GOAT
Nike ACG GOAT Smanicato (5L)
Materiali riciclati
Nike ACG GOAT
Smanicato (5L)
134,99 €
Nike ACG PrimaLoft® "Skull Peak"
Nike ACG PrimaLoft® "Skull Peak" Giacca Storm-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Nike ACG PrimaLoft® "Skull Peak"
Giacca Storm-FIT – Uomo
299,99 €
Nike ACG "Mystery Lights"
Nike ACG "Mystery Lights" Giacca da neve
Materiali riciclati
Nike ACG "Mystery Lights"
Giacca da neve
399,99 €
ACG Misery Ridge
ACG Misery Ridge Giacca GORE-TEX Storm-FIT ADV
Materiali riciclati
ACG Misery Ridge
Giacca GORE-TEX Storm-FIT ADV
499,99 €
Nike ACG "Lunar Lake" PrimaLoft®
Nike ACG "Lunar Lake" PrimaLoft® Giacca ampia con cappuccio Therma-FIT ADV – Uomo
Materiali riciclati
Nike ACG "Lunar Lake" PrimaLoft®
Giacca ampia con cappuccio Therma-FIT ADV – Uomo
349,99 €
ACG Lava Loft
ACG Lava Loft Giacca Therma-FIT – Uomo
Materiali riciclati
ACG Lava Loft
Giacca Therma-FIT – Uomo
284,99 €
ACG Five Towers
ACG Five Towers Giacca con protezione UV – Uomo
Materiali riciclati
ACG Five Towers
Giacca con protezione UV – Uomo
154,99 €
ACG Skull Peak Dolomite
ACG Skull Peak Dolomite Giacca Storm-FIT
Materiali riciclati
ACG Skull Peak Dolomite
Giacca Storm-FIT
499,99 €
ACG Phantazma
ACG Phantazma Giacca Storm-FIT ADV – Uomo
Materiali riciclati
ACG Phantazma
Giacca Storm-FIT ADV – Uomo
179,99 €
ACG Wolf Tree
ACG Wolf Tree Giacca con zip a tutta lunghezza
Materiali riciclati
ACG Wolf Tree
Giacca con zip a tutta lunghezza
119,99 €
ACG Trailwind
ACG Trailwind Giacca Storm-FIT ADV – Uomo
Materiali riciclati
ACG Trailwind
Giacca Storm-FIT ADV – Uomo
179,99 €
ACG Five Towers
ACG Five Towers Giacca zaino
Materiali riciclati
ACG Five Towers
Giacca zaino
289,99 €
ACG Smith Summit
ACG Smith Summit Giacca con protezione UV – Donna
Materiali riciclati
ACG Smith Summit
Giacca con protezione UV – Donna
199,99 €
Nike ACG "Cosmic Peaks"
Nike ACG "Cosmic Peaks" Giacca da trail running Storm-FIT ADV – Uomo
Materiali riciclati
Nike ACG "Cosmic Peaks"
Giacca da trail running Storm-FIT ADV – Uomo
249,99 €
Nike ACG "Wolf Tree"
Nike ACG "Wolf Tree" Smanicato stampato
Materiali riciclati
Nike ACG "Wolf Tree"
Smanicato stampato
109,99 €
ACG Canwell Glacier
ACG Canwell Glacier Giacca con zip a tutta lunghezza Therma-FIT ADV – Donna
Materiali riciclati
ACG Canwell Glacier
Giacca con zip a tutta lunghezza Therma-FIT ADV – Donna
199,99 €
ACG Dolomiti
ACG Dolomiti Smanicato
Materiali riciclati
ACG Dolomiti
Smanicato
114,99 €
ACG Canwell Glacier
ACG Canwell Glacier Giacca antivento Therma-FIT ADV – Uomo
Materiali riciclati
ACG Canwell Glacier
Giacca antivento Therma-FIT ADV – Uomo
179,99 €
ACG Morpho
ACG Morpho Giacca antipioggia Storm-FIT ADV – Donna
Materiali riciclati
ACG Morpho
Giacca antipioggia Storm-FIT ADV – Donna
269,99 €
ACG Phantazma
ACG Phantazma Giacca Storm-FIT ADV – Donna
Materiali riciclati
ACG Phantazma
Giacca Storm-FIT ADV – Donna
159,99 €

Smanicati e giacche Nike ACG: dai il meglio di te in qualsiasi condizione atmosferica

Quando le condizioni atmosferiche sono sfavorevoli, puoi comunque dare il meglio di te grazie alle giacche Nike ACG. La tecnologia Nike Storm-FIT ADV, che trasmette comfort anche col maltempo, combina tessuti antivento e idrorepellenti con dettagli all'avanguardia, come cuciture nastrate, polsini elasticizzati e orli con cordino elastico che proteggono dal vento e dalla pioggia. Nei giorni in cui il tempo è variabile, scegli una giacca che si ripiega nella propria tasca, così da poterla portare con te facilmente. Oppure, quando le temperature scendono, scegli un modello con tasche foderate in fleece per tenere le mani al caldo.


Assicurati il calore di cui hai bisogno senza appesantirti con una delle nostre giacche ACG. Se ti stai preparando per correre, uno strato leggero dal taglio essenziale ti protegge dalle intemperie, mentre se il clima è freddo scegli un modello in fleece con la nostra innovativa tecnologia Therma-FIT, un tessuto avanzato in fibre spazzolate che trattiene il calore naturale del corpo per offrirti un livello di comfort impareggiabile, senza aggiungere volume. La stessa tecnologia è utilizzata anche nei nostri piumini. L'imbottitura leggera con fibre sottili crea delle sacche d'aria che contribuiscono a conservare il calore lasciando fuoriuscire l'umidità. Questo vuol dire che è necessaria meno imbottitura per darti la stessa sensazione di comodità, maggiore traspirabilità e totale libertà di movimento.


Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Se vuoi unirti a noi, scegli le giacche Nike ACG contrassegnate con l'etichetta Materiali sostenibili. Significa che realizziamo capi di abbigliamento con materiali riciclati per almeno il 50%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.