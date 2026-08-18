Smanicati e giacche Nike ACG: dai il meglio di te in qualsiasi condizione atmosferica
Quando le condizioni atmosferiche sono sfavorevoli, puoi comunque dare il meglio di te grazie alle giacche Nike ACG. La tecnologia Nike Storm-FIT ADV, che trasmette comfort anche col maltempo, combina tessuti antivento e idrorepellenti con dettagli all'avanguardia, come cuciture nastrate, polsini elasticizzati e orli con cordino elastico che proteggono dal vento e dalla pioggia. Nei giorni in cui il tempo è variabile, scegli una giacca che si ripiega nella propria tasca, così da poterla portare con te facilmente. Oppure, quando le temperature scendono, scegli un modello con tasche foderate in fleece per tenere le mani al caldo.
Assicurati il calore di cui hai bisogno senza appesantirti con una delle nostre giacche ACG. Se ti stai preparando per correre, uno strato leggero dal taglio essenziale ti protegge dalle intemperie, mentre se il clima è freddo scegli un modello in fleece con la nostra innovativa tecnologia Therma-FIT, un tessuto avanzato in fibre spazzolate che trattiene il calore naturale del corpo per offrirti un livello di comfort impareggiabile, senza aggiungere volume. La stessa tecnologia è utilizzata anche nei nostri piumini. L'imbottitura leggera con fibre sottili crea delle sacche d'aria che contribuiscono a conservare il calore lasciando fuoriuscire l'umidità. Questo vuol dire che è necessaria meno imbottitura per darti la stessa sensazione di comodità, maggiore traspirabilità e totale libertà di movimento.
Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Se vuoi unirti a noi, scegli le giacche Nike ACG contrassegnate con l'etichetta Materiali sostenibili. Significa che realizziamo capi di abbigliamento con materiali riciclati per almeno il 50%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.