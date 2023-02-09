I migliori pantaloni da trekking da uomo Nike
Guida all'acquisto
Scegli tra design resistenti per tenere a bada freddo e umidità e avere il massimo comfort sullo sterrato.
Con l'abbigliamento da trekking adeguato, le avventure outdoor diventano più piacevoli e la collezione Nike All Conditions Gear (ACG) è la soluzione migliore per trovare un paio di pantaloni da trekking da uomo.
Questo perché, nell'elaborazione del design di molti prodotti, il team Nike ACG si è basato su esperienze vissute in prima persona durante escursioni nella natura, a contatto con l'ambiente. Questi pantaloni da trekking da uomo utilizzano tessuti robusti e resistenti all'acqua e presentano caratteristiche come moschettoni integrati e gambe rimovibili tramite zip.
La nostra selezione include anche comodi pantaloni Tech Fleece, versatili modelli Sportswear e pantaloni Nike Trail leggeri. Qualunque modello sceglierai, troverai sicuramente un capo adatto al tuo stile e alla tua voglia di avventura.
Usa questa guida per trovare i migliori pantaloni da trekking Nike da uomo.
I migliori pantaloni da trekking da uomo Nike
I migliori pantaloni da trekking per la versatilità
Un buon paio di pantaloni da trekking dovrebbe essere adatto a una grande varietà di ambienti. I pantaloni cargo Nike ACG Smith Summit, ad esempio, si ispirano al parco di Smith Rock, un'area celebre per l'arrampicata su roccia in Oregon, negli Stati Uniti. Questi pantaloni, realizzati in tessuto idrorepellente, presentano numerose tasche e una fascia elastica a vita alta con cintura in tessuto intrecciato per regolare la vestibilità.
Zip nascoste all'altezza delle ginocchia permettono di trasformare i pantaloni in shorts per una maggiore versatilità. Altre caratteristiche utili durante le escursioni sono un moschettone integrato a cui agganciare le chiavi e tasche laterali aperte per oggetti indispensabili come snack, smartphone e sacchetti di idratazione.
Questi pantaloni da trekking sono disponibili in varie tonalità naturali e sono realizzati in fibre riciclate per almeno il 75%.
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I migliori pantaloni da trekking quando il meteo cambia all'improvviso
Un'escursione non deve essere necessariamente annullata per maltempo. La collezione Nike ACG "Wolf Tree" offre pantaloni da trekking da uomo che resistono a qualunque temporale. Sono realizzati in un tessuto elastico e leggero che allontana l'acqua, mentre zone traspiranti mirate mantengono la pelle fresca.
Quando fa freddo, i modelli realizzati in fleece Polartec trattengono l'aria calda lasciando fuoruscire l'umidità, per evitare una sensazione di bagnato all'interno. Gli inserti antiabrasione resistono ai terreni accidentati, mentre una fascia elastica in vita con cintura integrata in tessuto intrecciato permette di personalizzare la vestibilità.
Le tasche laterali con zip e quelle facilmente accessibili sui fianchi offrono spazio utile per riporre al sicuro gli oggetti da trekking indispensabili. Non solo: questi pantaloni da trekking sono realizzati con fibre di poliestere riciclato al 100%.
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I migliori pantaloni da trekking per i terreni accidentati
Con questo modello resistente, ti sentirai pronto ad affrontare anche i terreni non facili. I pantaloni cargo Nike ACG "Oregon Series" da uomo, in tessuto resistente con finitura idrorepellente, sono adatti alle avventure più impegnative.
Alcuni dettagli, come le speciali cuciture alle ginocchia, consentono piena libertà di movimento quando ti arrampichi su terreni difficili, mentre la seduta rinforzata offre maggiore resistenza e permette più flessibilità nei movimenti. Questi pantaloni sono anche dotati di versatili tasche cargo per oggetti da trekking indispensabili e di una cintura integrata che ti consente di trovare una vestibilità confortevole.
I migliori pantaloni da trekking per le escursioni facili
Pensati per gli escursionisti occasionali, i pantaloni Nike Tech Fleece sono confortevoli sia per le passeggiate nei boschi che per le uscite in città. Morbido su entrambi i lati, il tessuto Tech Fleece offre un look elegante, oltre a essere caldo e poco ingombrante.
Scegli design affusolati per un look più essenziale o modelli più ampi per maggiore comfort. Le tasche cargo e quelle per le mani con profilo offrono lo spazio in cui riporre facilmente le chiavi o un cellulare, mentre una morbida fascia elastica in vita con laccetti ti consente di trovare la vestibilità ideale durante le tue avventure.
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I migliori pantaloni da trekking per la praticità
Diversi modelli di pantaloni Nike Sportswear hanno una silhouette tecnica che offre più spazio all'altezza delle cosce e un inserto aggiuntivo tra le gambe per poterti muovere liberamente. Il taglio affusolato e le cuciture al ginocchio rendono naturale la forma della gamba ed elegante il look complessivo.
Per escursioni nelle giornate calde, scegli modelli con tecnologia Nike Dri-FIT, che allontana il sudore e mantiene la pelle fresca. Per i mesi freddi, prendi invece in considerazione pantaloni impermeabili e antivento con tecnologia Nike Therma-FIT, che trattiene il calore del corpo.
Con fascia elastica in vita, tasche con zip e cargo in posizione comoda e tassello sulla gamba, questi pantaloni sono ideali per affrontare qualunque percorso. Scegli tra tessuti leggeri o resistenti all'acqua, con texture increspata.
I migliori pantaloni da trekking per correre sullo sterrato
Un paio di pantaloni da trail running Nike ti consentono di restare agile. Trova modelli da trekking morbidi, antivento e idrorepellenti, dotati di più tasche e realizzati in poliestere riciclato per almeno il 75%.
Grazie ai materiali Nike Dri-FIT che allontanano il sudore dalla pelle, questi pantaloni sono sempre traspiranti e asciutti. Inoltre, l'elasticità del tessuto ti permette di sollevare molto le gambe per superare qualsiasi masso, albero caduto o roccia sporgente lungo il percorso. Per temperature più rigide o per quote più elevate, cerca pantaloni realizzati in fleece French Terry che uniscono calore e comfort a dettagli essenziali per correre sullo sterrato, come le tasche con zip e il taglio affusolato alla caviglia.
Il design dei pantaloni di questa collezione è adatto a runner che affrontano percorsi impegnativi in giro per il mondo. Ogni capo della collezione Nike Trail è stato concepito pensando a sentieri sterrati, terreni rocciosi e pendii boscosi.
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Testo di Faith Brar