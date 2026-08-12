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Shorts ACG

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ACG "Chamo Camo"
ACG "Chamo Camo" Shorts con slip da trail running 15 cm – Uomo
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Inter 2026 Stadium SE Shorts da calcio replica Nike ACG Dri-FIT – Ragazzo/a
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30% di sconto

Shorts Nike ACG: all'insegna dell'avventura

Affronta la tua prossima sfida all'aria aperta con gli shorts Nike ACG realizzati con tecnologia Nike Dri-FIT ADV, che combina tessuto anti-umidità e design all'avanguardia con zone di raffreddamento e traspirabilità, così la pelle rimane asciutta. L'ampia gamma di colori e modelli ti permette di trovare facilmente lo stile che meglio si adatta al tuo look, dalle stampe grintose alle tonalità neutre. Non manca lo Swoosh Nike in tutta la collezione, che dona un tocco iconico ai capi. I tagli ampi ti offrono totale libertà di muoverti in modo naturale, mentre gli shorts aderenti creano una silhouette perfetta.


Desideri shorts ACG dal sostegno extra? Esplora le opzioni con tessuto compressivo che avvolge i muscoli per migliorare la circolazione. Troverai anche shorts con slip integrato che offrono comfort e copertura mentre ti muovi. Il nostro tessuto ultraleggero elasticizzato in quattro direzioni si adatta a qualsiasi movimento del corpo, mentre la fascia elastica in vita con coulisse regolabile offre un fit personalizzato e sicuro mentre ti muovi.


Grazie alle pratiche tasche presenti su tutti i nostri modelli puoi portare con te i tuoi oggetti essenziali. Le versioni dotate di tasche con zip sono ideali per tenere al sicuro gli articoli di valore, oppure scegli gli shorts con svariate opzioni per riporre i tuoi oggetti: tasche aperte in mesh, custodie per lo smartphone e passanti elastici in vita ideali per i bastoni da trekking.


Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Se vuoi unirti a noi, scegli gli shorts Nike ACG contrassegnati con l'etichetta Materiali sostenibili. Significa che realizziamo capi di abbigliamento con materiali riciclati per almeno il 50%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.