I migliori articoli da trekking Nike per l'inverno

I migliori articoli Nike per le escursioni invernali
Guida all'acquisto
Rimani al caldo e all'asciutto durante le escursioni invernali con capi di abbigliamento, scarpe e accessori che ti accompagneranno nelle tue avventure.
Non rinunciare al trekking per via della neve o del freddo. Le escursioni invernali possono essere molto piacevoli, ed è probabile che i sentieri siano meno affollati che nei classici mesi estivi.
Se hai l'outfit invernale giusto per rimanere al caldo, puoi fare escursioni quasi in qualsiasi periodo dell'anno. Come per ogni escursione, ricorda di programmare tutto per tempo e di prendere le adeguate precauzioni di sicurezza prima di avventurarti nella natura: controlla le previsioni meteo per prepararti a ciò che ti aspetta, organizzati per rientrare prima che faccia buio, parti con un'altra persona o, se la tua è un'escursione in solitaria, fai sapere a qualcuno dove vai.
Continua a leggere per scoprire i migliori articoli Nike indispensabili per le escursioni invernali.
Otto articoli Nike indispensabili per l'escursionismo invernale
1. Scarpe da trail impermeabili
Indossare scarpe adeguate è fondamentale per qualsiasi escursione, specialmente se il clima non è ideale. Acquista un paio di scarpe impermeabili comode, che mantengano i piedi asciutti e al riparo dalle intemperie. Proteggendoli dall'umidità, eviterai di averli freddi e bagnati, prevenendo la formazione di vesciche che potrebbero rovinare un'escursione altrimenti piacevole.
Le scarpe da trail Nike sono realizzate con uno strato esterno in GORE-TEX che non lascia entrare l'acqua. Inoltre, in alcuni modelli è presente una ghetta aggiuntiva sul collare per impedire a eventuali detriti di finire nella scarpa. E in qualsiasi scarpa della collezione Nike da trail running troverai un'ammortizzazione di supporto nell'intersuola e una suola che offre trazione e resistenza per un'aderenza perfetta anche sulle superfici più scivolose.
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2. Calze calde e traspiranti
Scegliere gli scarponcini o le scarpe da trekking invernali giusti è solo metà dell'opera. Per mantenere i piedi asciutti, ricorda di abbinare le tue scarpe da trekking a un paio di calze traspiranti. Le calze Nike Dri-FIT ammortizzate, come le calze di media lunghezza Nike Everyday Plus Cushioned, sono caratterizzate da una fascia ad arco comoda e sostenitiva nonché da un motivo traspirante in maglia sulla parte superiore per asciugare più rapidamente anche se sono particolarmente bagnate.
3. Strati base Nike Pro traspiranti
Per mantenere una buona temperatura corporea durante un'escursione al freddo è importante ricorrere a un abbigliamento a strati. Per vestirsi nel modo più adatto in occasione di un'escursione invernale occorre partire da un articolo base. Per uno strato base efficace scegli materiali leggeri e traspiranti come quelli della collezione Nike Pro.
Le maglie a manica lunga Nike Pro sono caratterizzate da un tessuto leggero con traspirabilità extra nelle zone che tendono a riscaldarsi di più, per sentirsi a proprio agio durante le escursioni senza il rischio di surriscaldarsi. Sono disponibili moltissime opzioni: maniche lunghe con fori per i pollici, zip a metà lunghezza e altri capi che se necessario si possono togliere con facilità.
4. Pantaloni Nike ACG
Le escursioni più impegnative richiedono un equipaggiamento da trekking invernale ancora più resistente. Nella collezione Nike All Conditions Gear (ACG) puoi trovare il giusto paio di leggings o di pantaloni da trekking per le avventure all'aperto. È una linea di abbigliamento realizzata per offrire la massima resistenza e sopportare l'usura provocata dal maltempo, fornendo intanto un calore ideale.
Alcuni capi della collezione sono dotati di tecnologia traspirante Nike Dri-FIT, e molti modelli si ispirano (anche nel nome) ai grandi spazi aperti. I pantaloni cargo Nike ACG Smith Summit, ad esempio, si ispirano al parco di Smith Rock, un'area celebre per l'arrampicata su roccia nell'Oregon centrale. Questi pantaloni, realizzati in tessuto idrorepellente, hanno numerose tasche e una fascia elastica a vita alta con una cintura leggera in tessuto intrecciato per regolare facilmente la vestibilità.
5. Strati isolanti Nike Therma-FIT
Per le escursioni invernali, nel vestirsi a strati è fondamentale lasciarsi il freddo alla spalle ma senza un ingombro eccessivo. Cerca capi leggeri e isolanti, come gli articoli Nike Therma-FIT, da indossare su uno strato base. Il tessuto Nike Therma-FIT, che si trova in pantaloni jogger, felpe con cappuccio, giacche, smanicati e altro ancora, aiuta a trattenere il calore naturale del corpo senza appesantire chi lo indossa.
Per le escursioni sulla neve, come strato esterno puoi scegliere una giacca Nike Therma-FIT con cappuccio e tessuto impermeabile. E, nelle giornate più fredde, valuta di aggiungere una felpa con cappuccio Nike Therma-FIT tra lo strato base e la giacca.
6. Giacche Nike GORE-TEX
Anche se molte giacche isolanti Nike Therma-FIT sono impermeabili, se prevedi di affrontare condizioni particolarmente umide puoi aggiungere un ulteriore strato impermeabile Nike GORE-TEX. Queste giacche, in grado di proteggere da vento e pioggia, in alcuni casi vantano anche un passamontagna rimovibile che tiene il viso coperto durante le escursioni all'aperto nelle giornate più fredde.
7. Accessori Nike per il freddo
Nella lista degli accessori fondamentali per il trekking invernale non può mancare un berretto in maglia. Scopri i berretti Nike che, nella loro ampia gamma di colori e tessuti, ti aiuteranno a proteggere la testa e a tenerla al caldo.
Inoltre, ricorda di prestare la stessa attenzione a collo, mani e occhi scegliendo guanti, scaldacollo e occhiali pensati per le attività al freddo. Gli occhiali da sole polarizzati Nike non solo aiutano a riparare gli occhi dal vento, ma possono anche ridurre il riverbero delle superfici innevate.
8. Zainetto o zaino
Scaldacollo, guanti, occhiali da sole e borraccia (nota: anche se fa freddo, non dimenticare l'importanza dell'idratazione): potresti aver bisogno di un posto comodo e spazioso per riporre tutti i tuoi accessori. Scopri gli zaini di grandi dimensioni con supporto imbottito e tantissimo spazio per le escursioni più lunghe, o gli zaini più compatti per quando non hai bisogno di portare con te molta attrezzatura.
Testo di Emily DiNuzzo