Nove idee regalo Nike per tua sorella

I marsupi offrono un modo pratico e trendy per trasportare gli oggetti essenziali, quindi sono un ottimo regalo per una sorella che viaggia, va in bici, corre o fa trekking. I marsupi Nike sono disponibili in vari formati:

i marsupi di piccole dimensioni (con capienza inferiore a 1 litro) vanno bene per il running perché sono leggeri, compatti e abbastanza spaziosi per contenere gli oggetti essenziali, come una chiave e un piccolo portafoglio, ma non tanto ingombranti da sobbalzare.

I marsupi di formato medio (con capienza da 3 a 4 litri) sono ideali per l'uso quotidiano o per attività come il trekking. Sono della dimensione giusta per contenere uno smartphone, un portafoglio, le chiavi e altri oggetti piccoli, ad esempio degli snack.

I marsupi grandi (con capienza da 8 a 10 litri) fungono da borsetta o piccola borsa tote, poiché sono in grado di contenere tutti gli oggetti indicati sopra e altri ancora.